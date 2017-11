(jot/JFC). - Connaisseur avisé du football suédois, et pour cause - il évolue au pays depuis six saisons -, le Luxembourgeois du GIF Sundsvall, Lars Gerson (27 ans, 59 sélections) a apprécié la qualification pour le Mondial 2018, lundi à Milan, de la sélection jaune et bleu, dont il a côtoyé le coach, Janne Andersson lors de son séjour à Norrköping de 2012 à 2014. Paroles d'expert.

Lars, on présume que vous étiez devant votre téléviseur lundi soir...



Oui, évidemment, j'ai regardé la rencontre avec trois de mes coéquipiers de Sundsvall. Ils étaient bien sûr très tendus, mais, en fin de compte, ils étaient très heureux du résultat. J'étais le plus calme, et j'ai également été content que la Suède se qualifie. Un de mes amis, Isaac Kiese Thelin, est entré en jeu en seconde période. J'ai joué avec lui à Norrköping. Aujourd'hui, il est le coéquipier de Laurent Jans à Waasland-Beveren. En outre, le sélectionneur national, Janne Andersson, fut mon entraîneur à Norrköping.



Comment décririez-vous les méthodes de Janne Andersson?



C'est un coach qui sait exactement ce qu'il veut; il a des idées claires sur la façon dont il veut jouer. Il n'élabore pas de systèmes compliqués, mais s'appuie sur un football simple. La chose la plus importante pour lui est que son équipe agisse comme une unité et que chacun se batte pour l'autre. La symbiose est quelque chose de très important pour lui, et il encourage également les interactions entre joueurs en dehors du terrain. Pour avoir connu Andersson à Norrköping, franchement, je n'aurais pas cru qu'il deviendrait un jour entraîneur national. Mais après avoir décroché le titre de champion de Suède avec l'IFK Norrköping en 2015, tout est devenu possible pour lui.



Quel rôle la Suède peut-elle jouer à la Coupe du monde en Russie l'année prochaine?



La sélection suédoise est devenue beaucoup plus forte ces dernières années, et ce, même sans Zlatan Ibrahimovic. En Russie, je suppose que l'équipe s'en tiendra à son style de jeu. La Suède peut être comparée à l'Islande, qui a fait sensation lors de l'Euro 2016 en accédant aux quarts de finale. Les deux équipes témoignent d'un même et très fort esprit combatif.



Les médias spéculent déjà sur un retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection. Un tel come-back est-il, selon vous, envisageable?



Zlatan Ibrahimovic veut toujours gagner et être le centre d'attention. Donc, je ne l'exclurais pas complètement, à condition qu'il retrouve sa meilleure forme. Mais il faut d'abord voir si l'entraîneur souhaite travailler avec un joueur qui ne place pas nécessairement l'esprit d'équipe au-dessus de ses propres intérêts. A mes yeux, un éventuel retour de Zlatan doit être conditionné par l'assurance qu'il se mettra aussi au service de l'équipe.



Votre contrat au GIF Sundsvall, où vous venez de boucler votre troisième saison, expire à la fin de l'année, soit le 31 décembre 2017. Peut-on s'attendre à un départ?



Je vais probablement rester en Suède, mais pas nécessairement à Sundsvall. En raison de mes absences pour blessures, je n'ai pas été en mesure de me montrer beaucoup cette saison, et c'est pourquoi un transfert vers l'étranger me paraît un peu compliqué. Si je reste en Suède, je veux juste aller dans un meilleur club que le GIF Sundsvall (qui a évité de justesse le barrage pour la relégation cette saison). Mais il se pourrait aussi très bien que je prolonge pour une année supplémentaire à Sundsvall. Cette porte n'est pas encore fermée. Avant tout, il est important que je sois complètement revenu au top de ma forme après ma blessure musculaire à la cuisse droite.