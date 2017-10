(DH) - La Pologne s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2018 grâce à son succès 4-2 contre le Monténegro dimanche à Varsovie, et devient la 14e nation à valider son ticket pour le tournoi qui se déroulera en Russie l'été prochain.

Les Polonais se sont imposés grâce notamment au seizième but de leur buteur star Robert Lewandowski, son dernier lors de cette campagne de qualifications et un record historique lors d'une campagne qualificative à un grand tournoi (Euro ou Mondial) en zone Europe.



Pour la Pologne, le Mondial russe sera le huitième de son histoire, après les Coupes du monde 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002 et 2006.

C'est aussi la quatorzième nation à valider son ticket après le pays-hôte russe, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Costa Rica, le Mexique, le Brésil, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite et le Nigeria.

Le Danemark, deuxième du groupe E, passera par les barrages.



Dans le groupe F,l'Angleterre a fait le métier en Lituanie et s'est imposée 1-0 grâce à un but de Harry Kane, sur penalty suite à une faute peu évidente. Tenue en échec en Slovénie (2-2), l'Ecosse qui menait pourtant à la pause ne sera pas de la compétition russe. La Slovaquie, de son côté, a battu Malte 3-0 mais n'est pas encore assurée d'être barragiste. Marek Hamsik et les siens pourraient terminer moins bons deuxièmes et ne pas disputer les barrages.

Les résultats

Groupe E



Kazakhstan - Arménie 1-1

Pologne - Monténégro 4-2

Danemark - Roumanie 1-1

Le classement: 1. Pologne 25 points; 2. Danemark 20; 3. Monténégro 16; 4. Roumanie 13; 5. Arménie 7; 6. Kazakhstan 3.

Groupe F

Lituanie - Angleterre 0-1

Slovénie - Ecosse 2-2

Slovaquie - Malte 3-0

Le classement: 1. Angleterre 26 points; 2. Slovaquie 18; 3. Ecosse 18; 4. Slovénie 15; 5. Lituanie 6; 6. Malte 1.

L'Irlande du Nord bien placée



Dans le groupe C, les Nord-Irlandais restent les mieux placés pour disputer des barrages qualificatifs pour la quatrième Coupe du monde de leur histoire.



Les rencontres de ce soir



20h45: Norvège - Irlande du Nord

20h45: République tchèque - Saint-Marin

20h45: Allemagne - Azerbaïdjan

Le classement: 1. Allemagne 27 points; 2. Irlande du Nord 19; 3. République tchèque 12; 4. Norvège 10; 5. Azerbaïdjan 10; 6. Saint-Marin 0.