L'Islande (victoire 2-0 contre le Kosovo), pour une grande première, et la Serbie (succès 1-0 face à la Géorgie) ont validé ce lundi leur billet pour la Coupe du monde 2018 en Russie. La Croatie et l'Irlande passeront par les barrages, tandis que le Pays de Galles et l'Ukraine sont éliminés.

Par Jean-François Colin



Groupe D: la Serbie minimaliste, l'Irlande réaliste



Sans Gareth Bale, impliqué dans... 47% des buts de sa sélection, le Pays de Galles n'est plus tout à fait le Pays de Galles. Blessé, le Madrilène a assisté depuis les tribunes du Cardiff City Stadium à l'impuissance des Dragons, battus 0-1 (but de James McClean à la 57e minute) par une équipe d'Irlande hyper réaliste, et obligés de céder la deuxième place finale du groupe à la sélection au Trèfle. Le Pays de Galles est éliminé, l'Irlande passera par les barrages au mois de novembre.

Le Gallois Aaron Ramsey (en rouge) devance l'Irlandais Harry Arter, mais ce sont les Blanc et Vert qui s'imposent à l'arrivée

Photo: AFP

Première du groupe D au moment d'aborder cette ultime journée avec un point d'avance sur le Pays de Galles et deux sur l'Irlande, la Serbie de Slavo Muslin accueillait à Belgrade une Géorgie démobilisée (5e, 5 pts). Aleksandar Prijovic a délivré tout le stade Rajko Mitić à dix minutes de la fin (1-0, 80e) et ramène la Serbie en phase finale du Mondial, huit ans après sa participation en Afrique du Sud.



Pour l'anecdote, l'Autriche a dominé la Moldavie (0-1, but de Louis Schaub à la 69e minute) à Chisinau, et se classe quatrième.



Les matches de ce lundi soir

Moldavie - Autriche 0-1

Serbie - Géorgie 1-0

Pays de Galles - Irlande 0-1

Le classement final



1. Serbie 21 pts (+10) (QUALIFIÉE)



2. Irlande 19 (+6)



3. Pays de Galles 17 (+7)

4. Autriche 15 (+2)

5. Géorgie 5 (-6)

6. Moldavie 2 (-19)

Groupe G: la Roja et la Squadra au petit trot



Tout - ou pratiquement - était dit dans le Groupe G à l'aube de cette 10e et dernière journée. L'Espagne, assurée de la première place et qualifiée, se déplaçait en Israël, tandis que l'Italie, sûre de sa deuxième place, traversait la mer Adriatique pour affronter l'Albanie à Shköder.

Curieusement, la Roja et la Squadra Azzurra se sont imposés sur le même score minimaliste de 0-1, avec d'un côté un but d'Asier Illarramendi (76e) pour l'Espagne, et de l'autre une réalisation signée par Antonio Candreva (73e) en faveur de l'Italie. Soit des succès qui se sont dessinés pratiquement au même moment, à un quart d'heure du terme.

L'Italie d'Antonio Candreva termine ces éliminatoires sur un succès en Albanie

Photo: AFP

Enfin, à Strumica, la Macédoine, avant-dernière, a logiquement écrasé (4-0) le Liechtenstein, dernier (0 point), avec des réalisations signées Visar Musliu (1-0, 36e), Aleksandar Trajkovski (2-0, 39e), Enis Bardhi (3-0, 66e) et Arijan Ademi (4-0, 68e).



Les matches de ce lundi soir

Israël - Espagne 0-1

Albanie - Italie 0-1



Macédoine - Liechtenstein 4-0

Le classement final



1. Espagne 28 pts (+33) (QUALIFIÉE)

2. Italie 23 (+13)

3. Albanie 13 (-3)

4. Israël 12 (-5)

5. Macédoine 11 (0)

6. Liechtenstein 0 (-38)

Groupe I: historique pour l'Islande, la Croatie en barrage



Comme dans le groupe D avec Galles - Irlande, la deuxième place était au coeur d'un match sulfureux, en l'occurrence Ukraine - Croatie à Kiev. Nantis du même nombre de points, à deux longueurs de l'Islande, avec un avantage aux Croates à la différence de but avant le match (+9 contre +6), les deux adversaires se sont neutralisés jusqu'à l'heure de jeu, avant que le Croate du TSG Hoffenheim, Andrej Kramaric, y aille d'un doublé en l'espace de huit minutes (62e et 70e). Un succès (0-2) qui offre à la Croatie la deuxième place du groupe, avec vue sur les barrages du mois de novembre. L'Ukraine, elle, est irrémédiablement éliminée.

L'Ukrainien Yevhen Khacheridi (en jaune) tente désespérément de chiper le ballon au Croate Mario Mandzukic

Photo: AFP

L'Islande a confirmé ses excellentes prestations à l'Euro 2016 en France avec une première qualification historique pour une Coupe du monde. Les joueurs de Heimir Hallgrimsson, qui avaient fait l'essentiel du travail en s'imposant largement (0-3) vendredi en Turquie, ont tranquillement parachevé leur oeuvre contre le Kosovo à Reykjavik. Le milieu de terrain d'Everton Gylfi Sigurdsson a débloqué le compteur des Vikings avant le repos (1-0, 40e), tandis qu'un autre élément de Premier League, Johann Berg Gudmundsson, de Burnley, doublait la mise en seconde période (2-0, 68e).



A Turku, les... Turcs ont contraint la Finlande au partage à domicile deux buts partout, avec notamment un doublé, côté turc, de Cenk Tosun (0-1, 57e; 1-2, 83e). Les buts finlandais ont été inscrits par Paulus Arajuuri (1-1, 76e) et Joel Pohjanpalo, le joueur du Fortuna Düsseldorf, en toute fin de match (2-2, 88e).



Les matches de ce lundi soir

Ukraine - Croatie 0-2

Finlande - Turquie 2-2

Islande - Kosovo 2-0

Le classement final



1. Islande 22 pts (+9) (QUALIFIÉE)



2. Croatie 20 (+11)

3. Ukraine 17 (+4)

4. Turquie 15 (+1)

5. Finlande 9 (-4)

6. Kosovo 1 (-21)