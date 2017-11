(AFP) - Victorieuse du Honduras 3-1 en match retour des barrages intercontinentaux, l'Australie, emmenée par un exceptionnel Jedinak, s'est qualifiée ce mercredi matin pour la Coupe du monde 2018, trois jours après le 0-0 ramené d'Amérique centrale.

Pour confirmer leur voyage en Russie, les Socceroos attendaient Tim Cahill, leur buteur vedette de nouveau titulaire, ils ont eu Mile Jedinak à la place.

Quasiment auteur d'un triplé puisque l'ouverture du score (54e) découle d'un coup franc de l'ex-Eagle de Crystal Palace dévié malheureusement dans son but par l'autre capitaine, Maynor Figueroa, le barbu de 33 ans permet ainsi à l'Australie de s'extirper d'un nouveau barrage haletant.

Dans la foulée, alors que la première période avait été aussi touffue et rugueuse que le match aller quatre jours plus tôt, le héros du jour s'est offert deux nouveaux buts, sur penalty (72e et 85e) cette fois.

Après six matches d'affilée d'invincibilité dans la campagne, le Honduras, jamais battu par l'Australie auparavant, peut enrager. Même si Figueroa, qui revenait de suspension, a fini par sauver l'honneur des Catrachos en toute fin de rencontre (90+4), ceux-ci ne disputeront pas leur quatrième Mondial après avoir été de la partie en 2010 et 2014.

Trente-et-une nations sont d'ores et déjà assurées de disputer le Mondial en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018. Il ne reste plus qu'un seul billet qui sera attribué la nuit prochaine entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande (0-0 à l'aller).



Les 31 qualifiés

AFRIQUE (5): Nigeria, Egypte, Sénégal, Maroc, Tunisie

AMERIQUE DU SUD (4): Brésil, Uruguay, Argentine, Colombie

ASIE (5): Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Australie

AMERIQUE DU NORD, CENTRALE ET CARAIBES (3): Mexique, Costa Rica, Panama

EUROPE (14): Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France, Portugal, Suisse, Croatie, Suède, Danemark, Russie (pays hôte)