Sale temps pour les clubs eschois. Après la sortie de route de la Jeunesse dans le Nord, samedi, c'est le Fola qui a été éliminé de la Coupe de Luxembourg, ce dimanche, par un Promotionnaire. Tinelli a inscrit quatre buts pour le club de la capitale.

Sport 12 2 min.

Mondercange imite Wiltz, Tinelli porte le Racing

Sale temps pour les clubs eschois. Après la sortie de route de la Jeunesse dans le Nord, samedi, c'est le Fola qui a été éliminé de la Coupe de Luxembourg, ce dimanche, par un Promotionnaire. Tinelli a inscrit quatre buts pour le club de la capitale.

(DH) - Après la surprise causée par Wiltz face à la Jeunesse samedi (3-0), c'est le Fola qui est passé à la trappe à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg. Les hommes de Jeff Strasser sont tombés sur un os à Mondercange. La formation d'Angelo Fiorucci a d'abord poussé le club doyen jusqu'en prolongations (1-1) avant de se qualifier lors de l'épreuve des tirs au but (5-3). Caron et Mersch ont échoué dans cet exercice.

8 Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut Mondercange n'a pas tremblé lors de ce duel avec le Fola. Les Da Silva, Nesta, Di Rosa et les autres ont même assuré leur qualification aux tirs au but. Photo: Vincent Lescaut

La qualification de Dudelange aux dépens de Mondorf (4-1) - devant seulement 104 spectateurs -, apparaît logique alors que le Racing s'est bien remis dans le sens de la marche en écartant Strassen.

Le bras de fer entre le club de la capitale et Strassen promettait des étincelles, mais l'équipe de Régis Brouard a très rapidement éteint les velléités des visiteurs. Porté par un Tinelli inspiré, et auteur d'un doublé en tout début de match, le club de la capitale a enfoncé le clou par Mabela, après la demi-heure de jeu. Les événements s'accéléraient encore avant la pause avec un troisième but de Tinelli et un carton rouge adressé à Payal.

Si Runser sauvait l'honneur en transformant un penalty, c'est encore Tinelli qui marquait le match de son empreinte, à quatre minutes du terme, en s'offrant une quatrième réalisation (5-1).

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Les Wiltzois ont fort bien joué le coup samedi en sortatn la Jeunesse. Photo: Vincent_Lescaut

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les Wiltzois ont fort bien joué le coup samedi en sortatn la Jeunesse. Photo: Vincent_Lescaut Les Wiltzois ont fort bien joué le coup samedi en sortatn la Jeunesse. Photo: Vincent_Lescaut Les Wiltzois ont fort bien joué le coup samedi en sortatn la Jeunesse. Photo: Vincent_Lescaut Les Wiltzois ont fort bien joué le coup samedi en sortatn la Jeunesse. Photo: Vincent_Lescaut

Pas de miracle pour Bettembourg et Kehlen

Du côté des Divisionnaires, Bettembourg a dû reconnaître, non sans lutter, la supériorité de Rosport. Weirich (2x) et Valente ont trouvé l'ouverture après l’heure de jeu.

Kehlen a été battu sur le même score de 0-3. Sur la pelouse du stade Albert Berchem, Silaj a porté Niederkorn aux commandes (33e). En seconde période, Tekiela (51e) et De Almeida (68e) ont fait bonne mesure.

Si le Progrès a bien géré son rendez-vous, son voisin differdangeois a éprouvé davantage de difficulté pour mettre l'US Esch à la raison. Un succès signé Leite alors que Buch a manqué la transformation d’un penalty.

La division offensive hesperangeoise est en forme actuellement. Après son succès 5-0 pour éliminer Canach, elle vient d'inscrire 21 buts en trois sorties. Marques (2x), Babit (2x) et Perez ont fait parler la poudre.

Les quarts de finale de la Coupe de Luxembourg seront disputés le mercredi 15 avril 2020.

Les résultats Joués samedi

Dudelange - Mondorf 4-1

Wiltz (PH) - Jeunesse 3-0

Joués dimanche

Bettembourg (D1) - Rosport 0-3

Mondercange (PH) - Fola

Swift (PH) - Canach (PH) 5-0

US Esch (PH) - Differdange 03 0-1

Racing - Strassen 5-1

Kehlen (D1) - Progrès 0-3

Mise à jour de la 9e journée de BGL

Muhlenbach - Hostert 0-1