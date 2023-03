Statu quo en tête de la BGL Ligue avec les victoires conjuguées d’Hesperange et de Dudelange alors que l’Union Titus Pétange revient à trois points du Progrès, tenu en échec à Mondercange.

21e journée en BGL Ligue

Mondercange freine Niederkorn, le Racing pique sa crise

Christophe NADIN Statu quo en tête de la BGL Ligue avec les victoires conjuguées d’Hesperange et de Dudelange alors que l’Union Titus Pétange revient à trois points du Progrès, tenu en échec à Mondercange.

Le sauveur. Joao Teixeira était sorti des radars depuis de longs mois pour réapparaître la semaine dernière. Lorsque son entraîneur, Pascal Carzaniga, lui avait offert 25 minutes pour faire la différence contre Etzella. En vain. Ce dimanche, l'élégant milieu de terrain avec qui on avait fait connaissance la saison dernière, a de nouveau bénéficié du même laps de temps pour faire la différence alors que le Swift peinait à trouver l'ouverture contre une équipe du Fola regroupée et héroïque défensivement. Banco pour le Français qui a repris de la tête un centre de l'incontournable Rayan Philippe alors qu'il restait deux minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ce but offre les trois points à Hesperange et évite un début de crise dans un groupe pléthorique qui vit tout de suite moins bien lorsque deux résultats négatifs viennent ternir un bilan jusque-là presque parfait.



Hesperange et Dudelange en appel, le Racing au pied du mur Les deux ténors vont devoir se réinventer pour enlever cette pellicule de fragilité qui s’est soudain déposée sur leurs épaules ces dernières semaines.

La crise. Trois matchs sans gagner, c'est la peu glorieuse série qui accompagne le Racing en ce moment. Tenu en échec par Käerjéng à domicile (1-1), le club de la capitale s'est ensuite lourdement incliné à Rosport (2-4) avant de mordre la poussière contre Wiltz ce dimanche au Verlorenkost (0-1). Soit trois contre-performances face à des équipes moins bien classées. Est-ce dans ce sens que la prolongation de l’entraîneur Fahrudin Kuduzovic a été actée il y a quelques jours? Comme pour envoyer un signal fort à un groupe qui peine à se remettre en question. Toujours est-il que ce dernier joker grillé en championnat va de nouveau obliger les Ciel et Blanc à se sublimer en Coupe de Luxembourg pour être présents sur la scène continentale dans quelques mois. Le club de la capitale est tenant du trophée et se déplacera à Berbourg en huitième de finale. Avec une énorme pression sur les épaules.

La série. Elle s'est arrêtée à 9. Soit une de moins que celle de Dudelange. Il s'agit des victoires consécutives dans ce championnat. Niederkorn s'était rapproché du F91 en gagnant neuf fois de suite, mais s'est cassé les dents à Mondercange (3-3) au terme d'un match riche en rebondissements, mais peu abouti dans son contenu.

Attendu comme l'équipe à battre du moment en raison de son état de forme, le Progrès a mené deux fois, mais a aussi inscrit deux buts contre son camp avant de sauver un point in extremis dans les arrêts de jeu. Personne ne fera vraiment la fine bouche chez les Jaune et Noir. La menace du voisin pétangeois se précise toutefois. L'UTP s'est offert un récital offensif dès vendredi contre son voisin bascharageois (4-1) pour mettre la pression sur Niederkorn. Pari gagné pour le club du Bassin Minier qui revient à trois points. La lutte pour le podium bat son plein et promet une belle empoignade. Probablement pas à trois puisque le Racing est largué.

Le chiffre. 500. Joao Machado, le gardien de Mondorf, a fini par se retourner après 500 minutes d'invincibilité. Le dernier rempart avait enchaîné quatre «clean sheet» après avoir gardé ses filets inviolés pendant 81 minutes contre le Racing. Ce dimanche, il a tenu 59 minutes avant que Théo Brusco, le défenseur central de Differdange, ne trompe sa vigilance. Le club de la cité thermale a perdu, du coup, son brevet d’invincibilité qui l'accompagnait depuis quatre rencontres en s'inclinant à Oberkorn (1-2). Cette défaite n'a que peu de conséquences fâcheuses au classement puisque la Jeunesse revient à la hauteur de l'USM et la dépasse même à la différence de but. Differdange vient, lui, talonner sa victime du jour, mais Mondorf a rayé depuis deux semaines le mot maintien de son vocabulaire pour cette saison.

Trêve. Dix jours sans compétition pour les acteurs de la BGL Ligue qui profiteront de la mini-trêve internationale pour souffler. En attendant, le Portugal aura débarqué avec toutes ses stars au Stade de Luxembourg dimanche prochain pour défier la sélection de Luc Holtz qui reviendra de son premier déplacement en Slovaquie. Retour au championnat le mercredi 31 mars avec notamment au programme un Hesperange - Differdange.

