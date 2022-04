Niels Michotte est le premier junior luxembourgeois à avoir remporté Paris-Roubaix. Dans une interview, il parle de ce dimanche de Pâques très particulier.

«Mon attaque n'était pas du tout prévue»

(S.MN. avec Joe GEIMER) Peu de gens pensaient que Niels Michotte participerait à la classique cycliste Paris-Roubaix. Le jeune homme de 17 ans a pourtant fait sensation. Michotte a remporté la course des juniors le dimanche de Pâques et a livré une performance impressionnante lors de sa course sur les pavés. Dans le vélodrome de Roubaix, le coureur de l'équipe U19 Ag2r-Citroën a finalement distancé ses concurrents de 27 secondes. Environ une heure après l'arrivée, il a répondu à nos questions, un peu à l'écart de toute l'agitation.

Niels Michotte, pouvez-vous décrire ce qui se passe en vous en ce moment ?

«Je n'oublierai jamais cette journée. Cela a toujours été un rêve pour moi d'être au départ ici. Gagner me semblait incroyablement lointain. Pourtant, j'y ai cru. J'ai travaillé énormément tout au long de l'hiver pour être au mieux de ma forme ici. Je rêvais de cette compétition. En octobre dernier, je n'ai pas pu y participer parce que je m'étais cassé le bras. C'était un coup dur. J'étais d'autant plus motivé cette année. Le fait que je sois ici, avec le trophée dans les mains, est assez incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Je suis un vrai fan de cette course. Je voulais absolument franchir la ligne d'arrivée en premier au vélodrome. J'ai réussi à le faire. Et personne ne pourra plus me l'enlever.

De plus, votre succès n'est pas le fruit de circonstances heureuses. Vous avez littéralement dominé la course et vous avez roulé en solo en tête pendant les 30 derniers kilomètres...

«Mon attaque n'était pas du tout prévue. La tactique prévoyait qu'en cas d'arrivée au sein d'un petit groupe, je jouerais mes cartes de sprinteur. Mais à la sortie du secteur pavé de Mons-en-Pévèle (à moins de 50 km de l'arrivée), alors que j'étais en troisième ou quatrième position, j'ai glissé avec la roue avant et je suis tombé. Je me suis blessé au genou et je me suis en quelque sorte malencontreusement coincé la jambe. Je m'étais fait mal. Mil Morang (de l'équipe nationale) m'a aidé dans cette situation et m'a demandé de tenir sa roue arrière.

Je me suis rendu compte que j'étais supérieur à la plupart des concurrents sur les pavés. Je me sentais vraiment fort là-bas. Je connaissais les passages par cœur Niels Michotte

J'ai eu de la chance qu'aucun coureur ne se soit détaché à l'avant à ce moment-là, ce qui nous a permis de revenir rapidement. A partir de là, j'avais mal à chaque accélération. J'ai dû étirer ma jambe, notamment avec l'aide du directeur sportif qui m'a soigné brièvement à la voiture de l'équipe. Il m'a fallu dix à quinze kilomètres pour me sentir mieux.

Comment se fait-il alors que vous vous retrouviez soudain seul en tête ?

«Je me suis rendu compte que j'étais supérieur à la plupart des concurrents sur les pavés. Je m'y sentais vraiment fort. Je connaissais les passages par cœur. Nous les avions visités trois fois les jours précédents, y compris avec les professionnels de notre équipe Ag2r-Citroën comme Greg Van Avermaet et Michael Schär. Je savais exactement à quel moment je devais tenir quelle ligne et quel côté de la route était le plus rapide. C'était un grand avantage. Sans le travail préparatoire parfait de l'équipe, mon triomphe aurait été impossible. Mon attaque n'était pas vraiment une attaque. J'ai accéléré le rythme dans un passage légèrement en pente. Soudain, j'avais dix secondes d'avance, puis trente secondes.

J'avais été accompagné par un concurrent français et un Danois. Ils avaient réagi, mais n'ont rien fait dans le travail de vitesse, car leur capitaine roulait derrière. Je ne voulais pas rouler dans le peloton, notamment parce que le risque de chute était trop important. J'ai donc tout misé sur une seule carte. Cela a été payant. Je me suis soudain retrouvé seul à l'avant. Un contre-la-montre individuel de 25 kilomètres a alors commencé.

Est-ce difficile de rester concentré dans ces moments-là ?

«C'est particulier parce que Paris-Roubaix est très chaotique et que l'on ne communique pas toujours les bons écarts de temps. Il y avait trois motos qui roulaient à mes côtés. J'étais confus parce que les indications étaient bizarres. Tout à coup, on m'a dit qu'une contre-attaque était à 33'' derrière moi. Mais ce n'était pas vrai.

Dans le secteur après le Carrefour de l'Arbre (Gruson), deux cyclotouristes sont soudain venus à ma rencontre de mon côté de la chaussée. J'ai dû sauter à droite. Niels Michotte

A un moment donné, il était clair que j'avais 1'30'' d'avance sur mes poursuivants. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais y arriver. J'ai essayé de me concentrer sur l'alimentation. Boire et manger suffisamment était important. Sinon, la faim arrive vite et les lumières s'éteignent. Nos accompagnateurs étaient positionnés de manière optimale et pouvaient tendre des gourdes. Tout s'est bien passé.

À partir de quel moment les pensées ont-elles tourné autour de la possible victoire, qui devenait de plus en plus réaliste ?

«Dans le secteur après le Carrefour de l'Arbre (Gruson), deux cyclotouristes sont soudain venus à ma rencontre de mon côté de la chaussée. J'ai dû sauter à droite. Ce fut une seconde de frayeur. Dans la phase finale, je me suis simplement concentré sur mes sensations et sur mes jambes. Je ne connaissais ni mes watts ni ma fréquence cardiaque. Les pavés avaient surchargé la technique. Mais ce n'était pas un problème. J'ai roulé à un rythme correct, sans aller à la limite et en essayant de freiner le moins possible sur les pavés. Tout s'est déroulé à merveille.

À quel point votre cœur a-t-il battu quand vous êtes finalement entré dans le vélodrome et qu'il était définitivement clair que vous alliez y arriver ?

«L'entrée était enivrante. Le dernier virage à droite avant d'entrer était fou. Il y avait tellement de gens qui m'encourageaient. Et dans le vélodrome aussi, c'était génial. Les gens m'acclamaient et criaient, même si je n'étais pas français. Ils ont crié pour l'équipe Ag2r-Citroën. C'était merveilleux. Je me souviendrai de ce sentiment toute ma vie. Dans l'ensemble, les derniers kilomètres sont passés comme une lettre à la poste. Le corps libère ses dernières réserves. L'adrénaline s'y ajoute. C'était une expérience fantastique à tous les niveaux. Finalement, mon triomphe est la cerise sur le gâteau d'une préparation parfaite. Nous étions sur place depuis mercredi et n'avons rien laissé au hasard. Cette méticulosité a porté ses fruits.

Que signifie cette victoire pour vous dans la perspective des semaines et des mois à venir ?

«Je suis quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. Je ne vais certainement pas décrocher. Ce soir (dimanche), on fera un peu la fête. Lundi, je serai de nouveau sur mon vélo. Paris-Roubaix et les championnats du monde en Australie en septembre étaient mes deux grands objectifs de la saison. Mais il y a encore d'autres belles courses où je veux faire sensation comme le Tour de la Paix (5 mai) et l'E3 Classic (30 avril). La saison est encore longue. Je veux continuer à convaincre. Je me sens bien. Les conditions sont parfaites. Le soutien de la famille et de l'équipe ne pourrait pas être meilleur. Le Sportlycée me convient également grâce à une grande flexibilité. Je veux profiter de cette situation de départ et continuer à me mettre en valeur avec de bons résultats. Avant la classique Paris-Roubaix, je savais ce dont j'étais capable.

Malheureusement, je n'ai pas pu le montrer en début de saison. J'ai été malade pendant plusieurs semaines, notamment à cause du Covid. Niels Michotte

Vous êtes désormais l'un des meilleurs coureurs chez les juniors (U19). Le regard des concurrents va changer. Cela change-t-il quelque chose pour vous ?

«Je ne suis peut-être pas encore habitué à cela, mais cela ne me rend pas nerveux. Je savais ce que je pouvais faire avant la classique Paris-Roubaix. Malheureusement, je n'ai pas pu le montrer en début de saison. J'ai été malade pendant plusieurs semaines, notamment à cause du Covid. Lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, par exemple, j'ai roulé avec de la fièvre et une grippe. J'ai dû passer mon tour à Gand-Wevelgem. Cela a pesé sur le moral. Maintenant, j'ai réussi à me libérer. Ce que pensent les concurrents n'a pas vraiment d'importance. Je ne changerai rien à mon style de conduite. Je vais m'entraîner dur et rester dans le coup. C'est le plus important. Mais il est certain que le succès de Roubaix m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et cela ne peut pas faire de mal.»

