Momar N'Diaye: «Le FC Metz va disputer une partie difficile à Lorient»

Les Messins s’en vont à Lorient ce vendredi (20h) pour y subir un sacré test. Les hommes de Frédéric Antonetti restent sur deux succès de mise en confiance (Sochaux et Niort) qui devraient les aider à rivaliser avec les Merlus. L’ex-Messin Momar N’Diaye, désormais à la Jeunesse d’Esch, préface les débats.

Interview: Hervé Kuc

Momar, suivez-vous toujours le parcours du FC Metz en championnat?

Oui, même si je ne peux pas assister à tous leurs matchs je suis leurs résultats de très près. Je suis resté en contact avec certains dirigeants et je passe quelquefois au siège du club. Le FC Metz a réalisé un excellent début de championnat puis il a connu un coup de mou mais les succès à Sochaux (2-1) puis devant Niort (3-0) l’ont remis sur le bon chemin. Le groupe est costaud et je suis persuadé qu’il possède l’étoffe pour finir parmi les deux premiers en fin de saison et ainsi rejoindre l’élite sans passer par les barrages.

Habib Diallo et Ibrahima Niane animent le secteur offensif du jeu mosellan. Quel avis portez-vous sur ces deux éléments?

Habib a inscrit 11 buts en 11 rencontres. C’est une très belle performance, il est en confiance, il possède de la technique et un excellent jeu de tête. Il a pris une part importante dans les résultats messins. Ibrahima est un jeune élément (19 ans) qui a de belles qualités. Il peut jouer sur les côtés ce qui permet à Frédéric Antonetti de l’aligner sur une ligne offensive. Il a un peu de mal à s’affirmer mais c’est normal vu son âge. Quand je le vois, je lui dis souvent qu’il doit continuer à travailler et que la réussite sera bientôt au rendez-vous pour lui aussi.



Pensez-vous avoir le niveau pour évoluer en Ligue 2?

J’ai subi une opération à l’épaule et en ce début d’exercice je n’ai pas trop joué ce qui fait que je n’ai inscrit que deux buts. Je ne m’entraîne plus aussi souvent mais avec des séances journalières et très régulières, oui franchement je pense que je pourrais y jouer.

Peut-on connaître votre pronostic pour la rencontre de ce vendredi soir?

Lorient est un prétendant à la montée en Ligue 1 et je ne vais pas vous annoncer que les Messins vont se promener au cours de cette confrontation. Le FC Metz va disputer une partie difficile et je pense qu’un partage des points (1-1), avec un but de Diallo, serait un bon résultat.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 27 points) se déplace chez les Lorientais de Mickaël Landreau (4e, 21) pour le match-phare de la 12e journée de Ligue 2. Les Messins peuvent compter sur un effectif au complet, hormis Udol et Selimovic, où Monteiro doit faire face à une vive concurrence dans l’entrejeu. «Il a pris le train en marche et celui-ci avançait bien. De plus, il a été freiné par la barrière de la langue et par la recherche d’une maison. Je le vois triste et cela m’attriste également» atteste le technicien mosellan.



Que pense Frédéric Antonetti de son adversaire de vendredi?



«Lorient est une bonne équipe, bien organisée et qui possède des éléments de talent. Elle fait partie des formations qui veulent retrouver la Ligue 1. Avant le coup, je ne connais pas l’histoire de ce match mais si c’est une partie ouverte alors tant mieux.» Le Football-Club de Lorient-Bretagne-Sud vient de s’incliner à Brest (2-3) et va vouloir raviver la couleur de son joli maillot orange face aux Grenats.

Le «prono» de la rédaction

L’opposition entre Lorientais et Messins devrait être passionnante à suivre. Entre deux équipes portées vers l’avant, le tableau d’affichage devrait bouger voire s’affoler. Notre pronostic: 2-2.

Laurent Jans non retenu

#FCLFCM Ce vendredi, le #FCMetz se déplace en Bretagne pour y affronter le @FCLorient. Voici les 18 joueurs sélectionnés par Frédéric Antonetti pour cette 12ème journée de @DominosLigue2 ! 👊 pic.twitter.com/NMILOtfYMT — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 25, 2018