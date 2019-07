La n°2 du tennis luxembourgeois, Eléonora Molinaro, 785e joueuse mondiale, a réussi une superbe performance ce jeudi au deuxième tour du tournoi ITF W25 de Denain, en évinçant la Chinoise Shilin Xu, 216e mondiale, en deux manches, 6-1, 7-5.

Molinaro se paie le scalp de la 216e joueuse mondiale

Jean-François COLIN

D'entrée, la n°2 luxembourgeoise se montre agressive sur le court Jean Roland de Denain: Molinaro s'octroie trois balles de break dès la première mise en jeu de Xu, mais sans succès (0-1).

Qu'importe, la droitière du TC Arquebusiers conserve le même tempérament conquérant, remet l'ouvrage sur le métier et chipe les trois jeux de service suivants de la Chinoise pour lui infliger un 6-1 sans appel en 29 minutes dans la première manche. Où sont passées les quelque 269 places d'écart au ranking de la WTA en faveur de... Shilin Xu?



Six jeux d'affilée dans l'escarcelle d'une Molinaro inarrêtable, et même sept et presque huit, puisque Xu doit écarter deux nouvelles balles de break pour égaliser à un partout dans le deuxième set. Sans surprise, ce dernier est bien plus disputé que son devancier. Les deux adversaires ne se lâchent plus d'une semelle et se retrouvent à 4-4, puis à 5-5.



Mais le dernier mot revient à la Grand-Ducale qui fait le bond pour s'adjuger la deuxième manche 7-5 et le match en 1h37'.



L'adversaire d'Eléonora Molinaro ce vendredi en quart de finale sera la qualifiée colombienne, Maria Fernanda Herazo Gonzalez (22 ans, WTA 471).