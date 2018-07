Victorieuse de l'Espagnole Lucia Marzal Martinez (18 ans, WTA 886, tête de série n°8) en deux sets, 7-5, 6-3, ce jeudi en quart de finale, Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 438, tête de série n°1) accède aux demi-finales du tournoi ITF sur terre battue de Schio (15.000 dollars), en Italie.

Molinaro se glisse dans le dernier carré à Schio

Jean-François COLIN Victorieuse de l'Espagnole Lucia Marzal Martinez (18 ans, WTA 886, tête de série n°8) en deux sets, 7-5, 6-3, ce jeudi en quart de finale, Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 438, tête de série n°1) accède aux demi-finales du tournoi ITF sur terre battue de Schio (15.000 dollars), en Italie.

Sur le court n°1 en terre battue du Tennis Club Schio, dans la province de Vicence, le duel entre deux demoiselles nées en 2000 s'annonce âpre et disputé, sous le brûlant soleil au zénith de la mi-journée. La tête de série n°1 - Molinaro - s'offre le premier break (3-1), mais la tête de série n°8 - Marzal Martinez - lui répond aussi sec (3-3).



A son tour, l'Ibère s'octroie deux jeux d'avance (5-3), et à nouveau la réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre: la n°2 luxembourgeoise égalise à cinq partout, non sans... avoir écarté trois balles de set! Sur sa lancée, Molinaro effectue le jump pour s'adjuger la première manche 7-5 en plus d'une heure (1h03').

Après avoir bouclé le premier set sur quatre jeux victorieux, la Grand-Ducale enchaîne avec un break immédiat (1-0) dans le second. Après une alternance de breaks et contre-breaks, la droitière des Arquebusiers se détache à 4-2, et même 5-2 avec deux balles de match à la clé, avant de tolérer le retour de Marzal Martinez à 3-5. Il est alors temps pour Molinaro de siffler la fin de la récréation et d'empocher la mise 6-3 en 1h55'.



L'adversaire d'Eléonora Molinaro en demi-finale ce vendredi sera la Transalpine Bianca Turati (WTA 875, 21 ans), titulaire d'une wild-card. A noter que la droitière des Arquebusiers, déjà assurée de disputer la finale du double au côté de la Suissesse Jessica Crivelletto, est la seule joueuse non italienne rescapée dans le tableau.