Molinaro s'offre une seconde finale de rang à Antalya

Eddy RENAULD La n°1 Luxembourgeoise s'est qualifiée ce samedi pour la finale du tournoi d'Antalya (15.000 dollars) après avoir battu la Bulgare Dia Evtimova

Comme la semaine dernière, Eléonora Molinaro s'apprête à disputer sa seconde finale de rang sur les courts d'Antalya après son succès du week-end dernier.

Ce samedi, Eléonora Molinaro (WTA 480) a pris la mesure de la Bulgare Dia Evtimova (tête de série n°3) de l'épreuve en deux sets. Lors de la première manche, la tête de série n°1 de l'épreuve a rapidement mené 4-0 puis 5-2 avant de conclure 6-3 après 39 minutes.

Le second set a été plus accroché entre les deux filles. La joueuse des Arquebusiers a pourtant mené 5-3 avant de céder sa mise en jeu 5-4. Molinaro ne perdait pas le fil du match et s'offrait trois balles de matches sur le service d'Evtimova avant de conclure le match 6-4 après une heure et trois minutes.