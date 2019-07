Au bout d'une bataille de 2h37' contre l'Allemande Anna Gabric, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 397) s'est inclinée (6-4, 4-6, 6-7 (2)) au premier tour du tournoi ITF 25 d'Aschaffenburg, près de Francfort.

Molinaro s'incline au bout du suspense à Aschaffenburg

Jean-François COLIN Au bout d'une bataille de 2h37' contre l'Allemande Anna Gabric, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 397) s'est inclinée (6-4, 4-6, 6-7 (2)) au premier tour du tournoi ITF 25 d'Aschaffenburg, près de Francfort.

La n°2 du tennis luxembourgeois, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 397) entamait ce mercredi sa tournée allemande (Aschaffenburg, Horb, Bad Saulgau) par un premier tour au tournoi ITF W25 d'Aschaffenburg contre une joueuse sans véritable référence, l'Allemande Anna Gabric (21 ans, WTA 697), sortie des qualifications.

La droitière du TC Arquebusiers étrenne son nouveau classement dans le Top 400 par un break d'entrée (1-0), répété d'un second au troisième jeu (2-1). Sans trop de difficulté, Molinaro s'échappe rapidement à 5-2, mais un léger coup de mou permet à Gabric de revenir à 5-4. Le moment est venu de serrer la vis, ce que la Grand-Ducale fait au dixième jeu pour rafler la première manche 6-4 en 41 minutes.

On croit Molinaro définitivement lancée sur les rails du succès lorsqu'un quatrième break lui offre un avantage de 2-0 en début de second set. Mais c'est sans compter sur la révolte de Gabric, qui aligne trois jeux de rang et passe devant (3-2). Mieux même, l'Allemande, menée 3-4, refait le coup du triptyque pour égaliser à une manche partout (6-4, 4-6) après 1h27' de match.

Egalité parfaite, donc, au moment d'aborder la belle sur le court n°1 en terre battue du TC Schönbusch Aschaffenburg. A l'image des deux sets précédents, Molinaro commence par un break (1-0). La rencontre en accordéon se poursuit: la Luxembourgeoise mène tour à tour 3-0, puis 5-2, mais rien n'y fait: opiniâtre à souhait, Gabric égalise à cinq jeux partout. Et quand les deux joueuses se retrouvent à 6-6, c'est l'hallali: place au tie-break décisif!

L'Allemande a l'avantage 4 à 2 au changement de côté, et... le conservera jusqu'au bout: Garbic s'impose 7-2 au bout de 2h37'.