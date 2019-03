Malgré un premier set victorieux (6-3), Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 528) s'est inclinée (6-3, 3-6, 3-6) ce vendredi en quart de finale du tournoi ITF W25 de Mâcon (France) face à l'Espagnole Cristina Bucsa (21 ans, WTA 313), issue des qualifications.

Molinaro s'arrête en quart à Mâcon

(JFC). - Entre deux jeunes joueuses - âgées respectivement de 18 et 21 ans -, le début de match est pour le moins débridé, avec une succession de breaks et contre-breaks. Mais Molinaro et Bucsa, qui mènent tour à tour à la marque, se tiennent de très près et se retrouvent sur la même ligne à trois jeux partout après 25 minutes. C'est à ce moment-là précisément que la n°2 luxembourgeoise force la différence et empile trois jeux de rang pour s'adjuger la première manche 6-3 en 45 minutes.

Loin de s'en laisser compter, l'Espagnole née en... Moldavie rend la pareille à Molinaro et rafle les trois premiers jeux du deuxième set. L'avantage s'avère déterminant et Bucsa rétablit la stricte égalité à une manche partout, 6-3, 3-6 après 1h24'.

Interminable, le quatrième jeu du troisième set bascule malheureusement du côté de Bucsa et lui permet de mener 3-1, avec la confirmation de son break forcé au jeu précédent. Peut-être le tournant de la rencontre, dans la mesure où Molinaro s'avérera incapable de contre-breaker son adversaire, qui s'impose finalement sur un nouveau 6-3 après 2h08'.