Molinaro rejoint le dernier carré à Denain

Jean-François COLIN Au bout d'un marathon de deux heures, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 485) a validé son billet pour les demi-finales du tournoi ITF W25 de Denain (France), en dominant la Colombienne Maria Herazo Gonzalez (WTA 471) en deux sets, 6-4, 6-1.

En sport, comme dans la vie, le plus difficile est souvent de confirmer après avoir réalisé une performance de choix. Telle était la tâche qui incombait à la jeune Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 485) ce vendredi après-midi à Denain, en quart de finale du tournoi ITF W25, au lendemain de sa retentissante victoire (6-1, 7-5) sur la tête de série n°1 chinoise, Shilin Xu (WTA 216).

Dans le seul quart-de-finale du tableau exempt de tête de série, la n°2 luxembourgeoise fait face à une adversaire a priori plus abordable, la Colombienne Maria Fernanda Herazo Gonzalez (22 ans, WTA 471), rescapée des qualifications.

Au bout de... vingt minutes et de sa... huitième balle de break, la Luxembourgeoise s'adjuge le premier jeu de la partie (1-0). Le décor est planté sur la terre battue baignée de soleil du court Jean Roland. Molinaro fait la course en tête (3-0, 4-1, 5-2) et remporte le premier set 6-4 en 1h16'.

Un nouveau jeu à rallonge plus tard et un break d'entrée de seconde manche placent la droitière des Arquebusiers sur la rampe idéale d'une qualification pour les demi-finales (1-0). Après plus d'1h30' d'une bataille acharnée, les deux adversaires ne lâchent rien, mais, menée 1-4 avec un double break dans la vue, la gauchère colombienne commence à accuser le coup moralement et physiquement. Et Molinaro de conclure après 2h03' de jeu sur le score de 6-4, 6-1.



En demi-finale ce samedi, la n°2 luxembourgeoise affrontera soit la Française Amandine Hesse (26 ans, WTA 271), soit l'expérimentée Italienne Sara Errani (32 ans, WTA 256, ex-n°5 mondiale), respectivement têtes de série n°3 et n°5 du tableau.