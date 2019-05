Victorieuse en trois sets (3-6, 6-1, 6-1) de la Turque Ilay Yoruk, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 478) se glisse en demi-finale du tournoi ITF W15 d'Antalya (Turquie, 15.000 dollars), où elle occupe le siège de tête de série n°1.

Molinaro redresse la barque et file en demie à Antalya

Le début de partie est totalement linéaire et rythmé comme du papier à musique, chacune des joueuses empochant sa mise en jeu sans difficulté majeure. Le premier accroc intervient au huitième jeu, lorsque la Luxembourgeoise concède deux balles de break sur son service qu'elle doit... abandonner pour la première fois du match (3-5).

La Turque (18 ans, ITF 187) s'offre deux balles de set au jeu suivant et conclut la première manche 6-3 en 41 minutes. Comme au tour précédent face à l'Ukrainienne Khodan, voilà donc la droitière des Arquebusiers menée et obligée de remporter les deux sets suivants.

Mais, ce n'est pas neuf, l'une de ses principales qualités est le caractère, et Molinaro se ressaisit et réagit sur-le-champ: pour la première fois dans ce match, elle s'empare du service adverse (2-0) dès le début d'un deuxième set, où elle fait largement la course en tête (3-0, 4-1). Elle égalise ensuite magistralement à une manche partout, 6-1 en 35 minutes.

Sur sa lancée, la n°2 grand-ducale continue son travail de sape dans la belle. Un nouveau break (le troisième) pour commencer (1-0) et la jeune Turque Yoruk ne voit plus le jour sur le court n°4 d'Antalya. Le récital Molinaro se poursuit (huit jeux gagnés d'affilée!) et s'achève sur la marque de 3-6, 6-1, 6-1 en 1h48'.



En demi-finale ce samedi, Molinaro croisera la route, soit de la Chinoise Ying Zhang (23 ans, WTA 756), tête de série n°7, soit de la qualifiée algérienne, Ines Ibbou (20 ans, ITF 740), qui s'affrontent ce vendredi.