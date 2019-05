La jeune Luxembourgeoise a été battue ce mercredi pour le compte du 1er tour du tournoi ITF sur terre battue de Wiesbaden (60.000 dollars) après une rencontre de deux heures et quarante-deux minutes.

Molinaro quitte Wiesbaden après un match marathon

Eddy RENAULD La jeune Luxembourgeoise a été battue ce mercredi pour le compte du 1er tour du tournoi ITF sur terre battue de Wiesbaden (60.000 dollars) après une rencontre de deux heures et quarante-deux minutes.

Après être sortie victorieuse des qualifications, la sociétaire des Arquebusiers (WTA 495 ) a chuté d'entrée face à la Turque Cagla Buyukakcay (WTA 255) en trois manches.



Durant le premier set, Molinaro est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dominatrice dans un premier temps (3-2), elle a dû composer avec le retour de Buyukakcay dans le match (3-5). Fidèle à sa réputation, la Luxembourgeoise s'est accrochée et elle a même mené 6-5 avant de s'incliner dans le tie-break 6-7 (6-8) après 1h13 minutes de jeu.



Dans le second set, Molinaro a concédé son service à 1-1 et Buyukakcay en a profité pour prendre le large, 1-3, 2-4 mais une nouvelle fois, la cadette est parvenue à inverser la tendance et s'imposer 6-4 après 54 minutes, égalisant du même coup à une manche partout.

Malheureusement pour la Luxembourgeoise, la débauche d'énergie consentie depuis le début des débats lui a été fatale dans le dernier set. Dominée à deux reprises sur son service, Molinaro voit Buyukakcay s'envoler à 0-4. La joueuse turque a assuré sa qualification sur sa première balle de match 1-6 en 34 minutes.