Molinaro poursuit son ascension au ranking de la WTA

Les nouveaux classements mondiaux masculin et féminin ont fait avancer ce lundi les trois joueurs luxembourgeois dans la hiérarchie. Eléonora Molinaro grimpe de 36 places pour obtenir son meilleur classement (865), tandis que Mandy Minella gagne six places et pointe désormais au 68e rang. Côté masculin, Gilles Muller progresse de deux marches: il est désormais 27e.