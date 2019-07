Au bout d'un marathon tennistique de 2h53', Eléonora Molinaro (WTA 390) s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi ITF W25 de Horb, en Allemagne, en venant à bout 6-7 (6), 6-1, 7-5 de la Roumaine Irina Fetecau (WTA 374) en quart de finale, vendredi.

Molinaro, héroïque, arrache une demi-finale à Horb

Jean-François COLIN Au bout d'un marathon tennistique de 2h53', Eléonora Molinaro (WTA 390) s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi ITF W25 de Horb, en Allemagne, en venant à bout 6-7 (6), 6-1, 7-5 de la Roumaine Irina Fetecau (WTA 374) en quart de finale, vendredi.

Après deux tours plutôt abordables, Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 390) s'attaquait aux choses sérieuses, ce vendredi après-midi, en quart de finale du tournoi ITF W25 de Horb face à la Roumaine Irina Fetecau (23 ans, WTA 374).

Des deux adversaires très proches au ranking mondial, la Luxembourgeoise est la première à faire la différence avec un break réalisé au quatrième jeu (3-1). La Roumaine, tête de série n°4, doit patienter jusqu'au neuvième jeu pour effacer son débours (5-4), avant d'égaliser à cinq partout, alors que Molinaro avait précédemment laissé filer trois balles de set à 5-3...

Tout est à refaire pour la droitière des Arquebusiers, qui repasse devant (6-5) avant de se faire embarquer dans le tie-break (6-6). Le jeu décisif est haletant et surtout extrêmement serré, les deux joueuses se tiennent de près, Molinaro galvaude une... quatrième balle de set (6-5), et c'est Fetecau qui émerge finalement huit points à six alors que la partie a débuté depuis déjà 1h04'.



Après ce set des occasions manquées, la n°2 luxembourgeoise repart à l'offensive et force le break dès le troisième jeu de la deuxième manche (2-1), comme un élément déclencheur d'une impressionnante chevauchée solitaire: la tête de série n°6 égalise à une manche partout, 6-7, 6-1 après 1h54' de match.

Issue du riche vivier roumain et classée seulement... 14e dans son pays, Irina Fetecau refait surface dans une entame de belle équilibrée (3-3). La bataille fait rage depuis plus de 2h30' sur le Center Court du TC Bildechingen à Horb, et aucune des deux joueuses ne cède du terrain, même si le dénouement est proche (5-5).



Finalement, au terme d'un affrontement qui ne méritait pas de vaincue, la pièce tombe du côté de... la Luxembourgeoise qui s'impose sept jeux à cinq. Le débat aura duré 2h53'!



Ce samedi, pour une place en finale, Molinaro défiera la jeune Croate Lea Boskovic, 19 ans, 435e joueuse mondiale. Avec une réelle chance, pour la Luxembourgeoise aux six titres sur le circuit ITF d'accéder à une sixième finale en 2019.