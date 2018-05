Quatrième match, et quatrième succès sans perdre le moindre set pour la jeune Eléonora Molinaro (17 ans, Juniors 25, tête de série n°13), qui a écarté ce vendredi en quart de finale du 59e Trofeo Bonfiglio de Milan (ITF Juniors grade A) la Guatémaltèque Maria Gabriela Rivera Corado (16 ans, Juniors 43) en deux manches, 6-2, 6-2.

Molinaro, expéditive, dans le dernier carré à Milan

Jean-François COLIN Quatrième match, et quatrième succès sans perdre le moindre set pour la jeune Eléonora Molinaro (17 ans, Juniors 25, tête de série n°13), qui a écarté ce vendredi en quart de finale du 59e Trofeo Bonfiglio de Milan (ITF Juniors grade A) la Guatémaltèque Maria Gabriela Rivera Corado (16 ans, Juniors 43) en deux manches, 6-2, 6-2.

Au lendemain de sa performance de choix réalisée en huitièmes de finale du Trofeo Bonfiglio (tournoi ITF Juniors, grade A) avec un succès sans bavure - 6-1, 6-2 - contre la tête de série n°2, la Colombienne Osorio Serrano, n°6 mondiale Juniors, Eléonora Molinaro (tête de série n°13) reprenait ce vendredi matin son bâton de pèlerin sur les courts en terre battue milanais pour un quart de finale face à la jeune (16 ans!) Guatémaltèque Maria Gabriela Rivera Corado, classée 43e mondiale chez les Juniors.



Un break forcé d'entrée de jeu place déjà la n°2 grand-ducale sur une rampe de lancement favorable dans la première manche. Molinaro fait la course en tête (2-0, puis 4-1 après un second break) et empoche la mise sur un sec 6-2 en 36 minutes à peine.

Et la Luxembourgeoise de sortir le papier carbone en début de seconde manche, avec, à nouveau, un break initial, suivi d'une confirmation sur sa mise en jeu (2-0), sauf que cette fois le monologue de Molinaro se poursuit... jusqu'à 5-0. Résultat final, après un léger relâchement: 6-2, 6-2 le tout emballé en 1h08.! Vous avez dit expéditif?



A Milan, où elle n'a pas encore lâché le moindre set en quatre matches, Molinaro effectue une préparation idéale en vue de sa prochaine échéance en Grand Chelem: le tournoi Juniors de Roland Garros, du 3 au 9 juin à Paris.

En demi-finale, la droitière des Arquebusiers affrontera ce samedi l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (17 ans, tête de série n°7, Juniors 14), que Molinaro avait dominée 6-4, 6-4 il y a un mois en quart de finale du tournoi Juniors de Beaulieu-sur-Mer.