Molinaro en mode rouleau compresseur

La purge se poursuit à l'Excelsior Virton (D1 Amateurs belge). A mesure que les résultats du club gaumais déçoivent toujours plus, les têtes n'en finissent plus de rouler. Après les entraîneurs Marc Grosjean et David Gevaert, c'est au tour cette fois du directeur sportif, Sébastien Grandjean de prendre la porte.