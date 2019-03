Exceptionnelle Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525), mal embarquée face à la Française Alizé Lim (28 ans, WTA 420), ce vendredi en quart de finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars), avant de s'imposer au courage, au physique et au mental 1-6, 7-5, 7-6 (3) au bout de 3h18' d'un thriller époustouflant.

Sport 2 min.

Molinaro émerge au bout d'un marathon de plus de trois heures

Exceptionnelle Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525), mal embarquée face à la Française Alizé Lim (28 ans, WTA 420), ce vendredi en quart de finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars), avant de s'imposer au courage, au physique et au mental 1-6, 7-5, 7-6 (3) au bout de 3h18' d'un thriller époustouflant.

Bousculée d'entrée par la tête de série n°3 du tournoi, la Luxembourgeoise (tête de série n°6) voit les jeux défiler en sa défaveur à vitesse grand V. Dans la première manche, la sociétaire des Arquebusiers parvient tout juste à arracher un jeu, sur sa troisième mise en jeu (1-6 en 29 minutes).



Toujours aussi solide, Lim empile les jeux au début de la deuxième manche, mais Molinaro ajuste son service, garde la balle dans le court et parvient à inverser la tendance. Menée 0-3, puis 1-4, elle revient à parité et inquiète enfin son adversaire. Elle s'accroche et arrache le gain du deuxième set sur le score de 7-5 (1h22'!).

Le débat a déjà duré 1h56'. L'expérience et la condition physique va faire la différence. A l'image du premier set, la Française entame la belle pied au plancher et mène rapidement 4-0. Le sursaut de la n°2 luxembourgeoise lui autorise un retour à 2-4, mais elle échoue sur ses trois balles de 3-4. Au contraire, Lim reprend le large (5-2). Qu'importe, Molinaro continue à jouer l'accordéon, s'accroche comme une diablesse et égalise à cinq jeux partout.

Le match de tennis tourne en authentique thriller. 2h57' après le premier échange, c'est le hallali. 1-6, 7-5, 5-5: tout va se jouer dans un final haletant. Menant pourtant 40-0, Molinaro doit abandonner sa mise en jeu au terme d'un nouveau jeu à rallonge (5-6).



Le cap des trois heures de jeu est allègrement franchi lorsqu'Alizé Lim sert à son tour... pour la victoire. Mais, de victoire, il n'est encore nullement question à cet instant, puisque la tête de série n°6 égalise une ultime fois à 6-6 et force la porte d'un tie-break plus décisif que jamais. Il semble promis à la teenager grand-ducale qui change de côté en menant 5-1, s'arroge trois balles de match (6-3) et conclut 7 points à 3 après un marathon de 3h18'.



A elle seule, la troisième manche aura duré 1h26'. Dingue!



L'adversaire d'Eléonora Molinaro en demi-finale ce samedi à Gonesse sera à nouveau une Française: la tête de série n°5, Priscilla Heise (28 ans, WTA 462). Rappelons que la Luxembourgeoise, qui l'avait emporté l'année dernière, reste en course pour la défense de son titre dans le Val d'Oise.