Après Antalya, Gonesse, Esch, Cap d'Ail et Beaulieu-sur-Mer, voici Milan: Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 455, Juniors 25) a remporté ce dimanche en trois sets - 4-6, 6-4, 6-0 - la finale du Trofeo Bonfiglio (ITF Juniors, grade A) face à la Japonaise Yuki Naito (17 ans, Juniors 18) et s'offre un sixième titre depuis le début de l'année.

Sport 2 min.

Molinaro décroche un sixième titre en 2018

Jean-François COLIN Après Antalya, Gonesse, Esch, Cap d'Ail et Beaulieu-sur-Mer, voici Milan: Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 455, Juniors 25) a remporté ce dimanche en trois sets - 4-6, 6-4, 6-0 - la finale du Trofeo Bonfiglio (ITF Juniors, grade A) face à la Japonaise Yuki Naito (17 ans, Juniors 18) et s'offre un sixième titre depuis le début de l'année.

Jusqu'à présent, la saison 2018 d'Eléonora Molinaro frôle la perfection: à 17 ans, la jeune joueuse des Arquebusiers a déjà disputé dix tournois (quatre chez les seniors et six en juniors) en cinq mois, et elle jouait ce dimanche à Milan sa... dixième finale de l'année! Des statistiques à donner le tournis!

Vainqueure à Antalya (ITF Seniors, 15.000 dollars), à Esch-sur-Alzette (ITF Juniors, grade 4), à Gonesse (ITF Seniors, 15.000 dollars), au Cap-d'Ail (ITF Juniors, grade 2) et à Beaulieu-sur-Mer (ITF Juniors, grade 1), la n°2 luxembourgeoise avait donc en ligne de mire un... sixième titre en 2018 en affrontant la Japonaise Yuki Naito (17 ans, n°18 au ranking juniors) en finale du 59e Trofeo Bonfiglio, malgré le souvenir douloureux d'une défaite en trois sets (6-2, 1-6, 3-6) encourue face à la Nipponne à l'Open d'Australie juniors en 2017.

Sortie d'extrême justesse du «guet-apens Cocciaretto» samedi en demi-finale - une victoire à l'arraché 7-6 (3), 2-6, 7-6 (4) -, Molinaro connaît une entrée en matière délicate en finale et concède sa deuxième mise en jeu (1-2). Après avoir eu et... manqué l'occasion de refaire directement son break de retard (une balle de 2-2), la droitière des Arquebusiers se retrouve obligée de courir après le score... jusqu'au huitième jeu où elle parvient à recoller à quatre partout.

Hélas, une nouvelle défaillance au service de Molinaro dans la foulée offre à Naito l'avantage (5-4), et la tête de série n°9 n'a plus ensuite qu'à conclure la manche initiale sur sa propre mise en jeu, 6-4 en 43 minutes.

A nouveau «breakée» au troisième jeu du deuxième set, la Luxembourgeoise a cette fois la bonne idée d'égaliser directement (2-2). La tête de série n°13 attend patiemment son heure pour placer le coup décisif: menant 5-4, elle transforme sa première balle de break sur le service japonais pour s'emparer de la deuxième manche 6-4 après 1h28'.

4-6, 6-4: l'égalité est parfaite et la belle s'annonce très indécise sous le cagnard lombard. Elle ne le sera pas... Par la faute d'Eléonora Molinaro qui passe directement la surmultipliée, laisse son adversaire sur place et mène rapidement 3-0. Le moral est, forcément en berne, du côté de Naito, qui fait mine de s'accrocher, notamment dans un cinquième jeu extrêmement disputé, mais lâche définitivement prise et doit s'avouer vaincue: 4-6, 6-4, 6-0 en 2h10'.



Forte de ce sixième sacre, Eléonora Molinaro prendra prochainement la direction de la Porte d'Auteuil où l'attend un des plus importants rendez-vous de sa saison, peut-être un tournant: les Internationaux juniors de Roland Garros, du 3 au 9 juin à Paris.