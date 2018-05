Qualifiée haut la main pour les quarts de finale du très relevé Trofeo Bonfiglio (Juniors, grade A) à Milan après avoir nettement dominé la n°6 mondiale chez les Juniors, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano en deux sets 6-1, 6-2 ce jeudi, Eléonora Molinaro (17 ans, n°25 Juniors) n'en finit plus d'épater la galerie.

Molinaro balaye tout sur son passage à Milan

Jean-François COLIN Qualifiée haut la main pour les quarts de finale du très relevé Trofeo Bonfiglio (Juniors, grade A) à Milan après avoir nettement dominé la n°6 mondiale chez les Juniors, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano en deux sets 6-1, 6-2 ce jeudi, Eléonora Molinaro (17 ans, n°25 Juniors) n'en finit plus d'épater la galerie.

A une dizaine de jours du début du tournoi Juniors de Roland-Garros du 3 au 9 juin à la Porte d'Auteuil à Paris, la jeune (17 ans) Eléonora Molinaro est occupée à frapper un grand coup du côté de Milan.

Classée 455e mondiale au ranking de la WTA, et n°25 chez les Juniors, la joueuse des Arquebusiers dispute sur la terre battue du Tennis Club Milano Alberto Bonacossa le 59e Trofeo Bonfiglio, un tournoi juniors de grade A terriblement relevé.

Classée tête de série n°13, Molinaro a écarté successivement, et toujours en deux sets, la Française Manon Léonard (17 ans, Juniors 58) au premier tour sur la marque de 7-6 (5), 6-3, puis la Slovaque Lenka Stara (18 ans, Juniors 51) 7-5, 6-2.

Ce jeudi en huitièmes de finale, la n°2 luxembourgeoise se frottait ni plus, ni moins qu'à la tête de série n°2, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano, âgée de 16 ans seulement, et classée n°6 mondiale chez les Juniors (et accessoirement 928 au classement WTA).

Molinaro survole littéralement la première manche, remportée sans coup férir six jeux à un en moins d'une demi-heure. La Grand-Ducale est la reine du court milanais n°10: elle force le break au quatrième jeu du second set pour mener 3-1. Un avantage décisif, puisque jamais la Colombienne ne reverra Molinaro, qui l'emporte finalement 6-2 dans un deuxième set conclu en 33 minutes.

Un succès de prestige, net dans les chiffres de surcroît, qui permet à la teenager luxembourgeoise de rêver d'un parcours de choix à Milan, mais aussi dans une dizaine de jours dans le format géant du Grand Chelem à Roland-Garros.



En quart de finale ce vendredi, la droitière du TC Arquebusiers croisera la route de la Guatémaltèque Maria Gabriela Rivera Corado (16 ans, Juniors 43).