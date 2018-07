Tête de série n°1 du tournoi de Schio (15.000 dollars), Eléonora Molinaro s'est défait de l'Américaine Catherine Gulihur en deux sets. La Luxembourgeois a eu besoin d'un tie break alors qu'elle menait 5-1 dans le second set.

Molinaro au deuxième tour à Schio

Eddy RENAULD Une victoire 6-0, 7-6 après 1h30 de match

Molinaro n'a pas manqué son entrée en lice du côté de Vicence et s'est qualifiée ce lundi soir pour le 2e tour du tournoi. Opposée à l'Américaine Catherine Gulihur, qui avait reçu une wild card, elle a franchi le cap du 1er tour à l'issue d'une rencontre particulière.



Le premier set n'a duré que 24 minutes, Molinaro a rapidement pris la mesure de son adversaire pour s'imposer 6-0. La seconde manche a été beaucoup plus équilibrée. Gulihur était pourtant menée 5-1 mais elle est revenue sur les talons de son adversaire 5-5. La deuxième manche s'est même jouée au tie break 7-6: sept points à quatre en faveur de Molinaro après une heure et six minutes.



Au 2e tour, la Luxembourgeoise de 17 ans affrontera une joueuse italienne: Miriana Tona ou Alice Vicini.