Molinaro à nouveau en finale à Gonesse

Eddy RENAULD Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525) disputera ce dimanche la finale du tournoi ITF de Gonesse (15.000 dollars) après son succès ce samedi en demi-finale contre la Française Priscilla Heise (28 ans, WTA 462).

Une semaine après sa défaite à Antalya, c'est une nouvelle finale qui attend la Luxembourgeoise ce dimanche dans le Val d'Oise. Après son match marathon de vendredi contre la Française Alizé Lim (3h18 et une victoire 1-6, 7-5, 7-6), la joueuse des Arquebusiers n'a pas laissé traîné les choses et s'est imposée en 50 minutes.



Ce duel entre les têtes de série n°6 (Molinaro) et n°5 (Heise) a tourné court. Dès les premiers échanges, Molinaro a pris le large en s'emparant d'entrée du service de sa rivale pour s'échapper à 3-0 puis 4-2 avant de conclure le premier set sur le score de 6-2 en 23 minutes.

Dans la seconde manche, on retrouvait pratiquement le même scénario. La Luxembourgeoise prenait les échanges à son compte: 3-0 avant de dérouler et de conclure le set et le match: 6-1 en 27 minutes.



En finale, Molinaro affrontera l'Espagnole Rebeka Masarova (19 ans, WTA 636).