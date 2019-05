Pascal Molinari s'est déjà mis au travail à la Jeunesse où il vient d'endosser le rôle de manager. En attendant de clarifier la situation du futur entraîneur, le Lorrain a fait jouer ses réseaux pour recruter deux jeunes joueurs. La présidence sera l'un des prochains chantiers.

Molinari recrute deux joueurs et veut convaincre Bailly

Christophe NADIN

Pascal Molinari n'est pas du genre à tourner autour du pot. A peine nommé, le fils de Carlo, emblématique président du FC Metz pendant près de 40 ans, est déjà passé à l'action à la Frontière. «Ce ne sont pas les chantiers qui manquent», assène le Lorrain. Avant de mettre les mains dans le cambouis, Molinari a tenu à définir sa fonction. «Je suis manager, pas directeur technique. Je voulais un rôle de boss technique qui gère tout et que l'entraîneur devra aussi consulter.»

Vice-président de la section amateur du FC Metz pendant sept ans, Pascal Molinari lance ses premières pistes. «C'est l'équipe qui m'intéresse. Je veux en faire une abonnée à l'Europe. Je veux d'abord régler l'histoire de l'entraîneur. Sébastien Grandjean m'a séduit. Je le trouve très compétent, mais j'ai entendu qu'il ne souhaitait pas rester. Dans ce cas, j'activerai une autre piste. Je voudrais ensuite conserver Momar Ndiaye et Omar Natami. On va faire venir trois joueurs. Les deux premiers seront Mehmet Arslan, un milieu excentré de 21 ans passé par le FC Metz et Vincenzo Callejon, un attaquant de 19 ans actuellement à l'OM. Le troisième sera un défenseur central dont je ne souhaite pas révéler le nom pour l'instant.»

Omar Natami parti pour rester? Son nom circule partout mais Pascal Molinari souhaite le conserver. Photo: Fernand Konnen

La présidence est l'autre grande affaire qui alimente les conversations depuis plusieurs années. La valse hésitation de Jean Cazzaro a brouillé les pistes, mais la reprise est en marche. «Au départ, la Jeunesse m'a contacté pour que je demande à Bernard Serin si le club l'intéressait, mais ce n'était pas le cas. Puis j'ai contacté Stéphane Bailly, le patron de Car Avenue avec qui j'ai tapé dans le ballon plus jeune. C'est quelqu'un de très occupé, mais je vais renouer le contact dans les prochains jours pour le convaincre de nous rejoindre. Il peut faire de la Jeunesse ce que Gerard Lopez a fait avec le Fola.»

Pascal Molinari ne veut cependant pas brûler les étapes. «Pas question de faire la révolution. Je veux stabiliser le club et en faire un abonné à la scène européenne. Le foot est en plein boom au pays avec les résultats de la sélection et les projets de Becca. Oui, il y a des choses à faire.»

La Jeunesse avait jusqu'ici fait son marché sur l'échiquier national avec le recrutement du Wiltzois Ricky Brito et du Mondorfois Cédric Soares. En revanche, le gardien géorgien Lazare Kupatadze est rentré au pays et Pascal Molinari, déçu de ce comportement, ne souhaite plus qu'il joue pour la Jeunesse.