(DH) - A l'affiche de l'European Beatdown 2, organisé à l'Arena de Mons ce week-end, Julien Gracco n'a pas laissé passer l'occasion de conquérir une nouvelle victoire dans l'octogone. Le combattant belgo-luxembourgeois s'est imposé face au Français Nicolas Joannes (Académie Pythagore). Le sociétaire du Team Shocx de Bruxelles s'est imposé de peu, mais cette victoire lui permet de viser plus haut.

Il nous raconte ses derniers jours de préparation et son combat devant une salle comble et plus de 3.500 personnes qui ont suivi la soirée sur Facebook.



«La dernière semaine s’est très bien passée. J’avais encore six kilos à perdre, j’ai donc coupé les féculents afin de descendre doucement. Au niveau des entraînements, j’ai vérifié mes bases et ma stratégie.» L'athlète originaire d'Eischen passe sans encombre la pesée après avoir perdu ses trois derniers kilos pour parvenir à moins de 66 kg après une dernière technique de sudation inspirée du sauna.

Il a ensuite repris des forces «en mangeant et en buvant en continu durant la soirée». Il s'est aussi réveillé tôt et a effectué quelques derniers rounds de sparring pour peaufiner ses réglages. Après avoir supporté Mourad Serrar, battu lors de la carte préliminaire par le Chypriote Christos Nicolaou, le speaker annonce son nom sur les coups de 23h. «Ma musique résonne dans la salle et je me lance.»

«Je commence doucement le premier round en laissant l'initiative à mon adversaire pour prendre ma distance et mettre en place ma stratégie. Une fois mes techniques en place, je hausse mon rythme et le touche à plusieurs reprises. Au deuxième round, j’impose mon style et domine mon adversaire du début à la fin: mes techniques de lutte me sont précieuses.»

Entre les deux derniers rounds, les deux adversaires haranguent la foule. «Il y avait une ambiance de fou dans la salle. Mais je ne prends pas de risque et les juges me donnent vainqueur.»

Julien Gracco a ainsi obtenu sa neuvième victoire chez les professionnels. Il ne déplore pas de blessure, mais va s'accorder une semaine de repos. Quelques jours mis aussi à profit pour rechercher des sponsors. Il sera temps ensuite de donner une suite à sa carrière. «J'ai des propositions venues de Suisse, de Belgique et des pays de l’Est, je vais prendre le temps de choisir les meilleures étapes afin, je l'espère, de signer avec une bonne organisation à la fin de cette année.»