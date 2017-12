Julien Gracco s'est incliné, samedi à Dresde, face au Tadjik Bakhtiyer Abdulloev suite à une soumission au troisième round. Un accroc mais pas un coup d'arrêt pour le combattant luxembourgeois.



Par Didier Hiégel



«J'étais pourtant au top! La préparation s'était déroulée mille fois mieux que d'habitude, au niveau de la perte de poids, de la régénération après la pesée et de l'échauffement», indiquait «Crazy Wolf», lors du chemin du retour.

Cette troisième défaite (pour 8 victoires) dans son parcours chez les pros est gênante mais ne laisse pas la place au doute quant à ses ambitions pour la suite de sa carrière.



«Je ne suis pas mal, pas triste, et je n'en suis pas à me poser des questions sur ce que je fais car au niveau de mon combat, je pense sincèrement, et les gens me l'ont confirmé, j'étais mieux que mon adversaire. Physiquement, il m'était peut-être supérieur mais j'étais au-dessus au niveau du cardio, ce qui habituellement n'est pas mon point fort.»



Ce combat organisé en affiche des Championnats d'Europe amateurs de Mixed Martial Arts de Dresde est sans doute arrivé trop tôt, un mois après avoir intégré une nouvelle équipe (la Lisses Sport Academy) et assimilé de nouvelles méthodes d'entraînement.

Dans la catégorie inférieure pour mieux rebondir



«En fait, la seule erreur que j'ai commise, c'est d'avoir accepté ce combat un peu trop rapidement, mais je ne le regrette pas. Je n'ai pas trop été touché si ce n'est mon œil droit qui est un peu fermé. Je vais continuer à travailler, je vais d'ailleurs m'y remettre prochainement. Nous sommes en train de créer un nouveau Julien Gracco, avec un style nouveau. Je n'ai pas eu le temps de m'habituer aux distances et au timing de notre nouveau style. Lors du combat, je me suis retrouvé entre deux styles et je n'ai pas su quoi faire. En fait, je ne suis pas parvenu à m'adapter suffisamment.»

Le prochain rendez-vous de «Crazy Wolf» est déjà pris. Il sera à l'affiche d'un tournoi quadrangulaire lors du «100% Fight 33» organisé le 18 janvier à Paris. Mais il va descendre de catégorie, passer de 66 à 61 kg.



«J'ai pris la décision de descendre à 61 kg parce que physiquement mes adversaires me sont supérieurs aujourd'hui. Ce sont des gars qui sont habituellement à 78 ou 80 kg et la différence est grande. La perte de poids que j'aurai à réaliser sera donc plus importante, mais nous avons la chance d'avoir un super préparateur physique qui travaille avec nous. Au niveau technique, je vais travailler en priorité le stand-up, car maintenant je vais être plus grand que mes adversaires. Je vais pouvoir bien utiliser mes front kicks et mes genoux.»