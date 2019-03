A l'affiche de la 14e édition du Staredown Fighting Championship, samedi à Anvers, Julien Gracco s'est offert la ceinture des 70 kg en disposant du Néerlandais Essalhi.

MMA: Julien Gracco décroche une nouvelle ceinture

Didier HIEGEL A l'affiche de la 14e édition du Staredown Fighting Championship, samedi à Anvers, Julien Gracco s'est offert la ceinture des 70 kg en disposant du Néerlandais Essalhi.

De retour dans l'octogone après une opération au mois de décembre, suite à une hernie inguinale, Julien Gracco a repris sa marche en avant en s'emparant de la ceinture SFC (Staredown Fighting Championship) ce samedi à Anvers.

Opposé au Néerlandais Nasr Essalhi, en poids léger, le combattant belgo-luxembourgeois a conquis sa onzième victoire chez les pros (pour 4 défaites) après décision des juges. «Pour ce combat, j’avais décidé de monter d’une catégorie de poids afin de ne pas trop fatiguer mon corps», souligne «Crazy Wolf».

«Mon adversaire, originaire de Dorthrecht, est un combattant pro en K1 avec un très bon stand up mais une certaine faiblesse en lutte. Ma préparation a duré deux mois et, avec mes entraîneurs, nous avons mis en place une stratégie visant à le bloquer au sol pour pouvoir tenter des soumissions. En parallèle, j’ai travaillé énormément ma boxe pieds-poings avec mon coach Eddie Vendetta (champion du monde de muay thaï).»

Amené au sol, Nasr Essalhi est à chaque fois parvenu à se relever avant d'être soumis. Photo: SFC

De la stratégie élaborée avant le combat à la mise en pratique dans la cage, il y a parfois un grand pas et Essalhi a tout mis en œuvre pour contrarier les plans du natif d’Eischen.

«Le début du premier round a été assez semblable à mes entames des combats précédents: deux, trois frappes, et s’en est suivi assez rapidement la mise en place de la lutte. Mais à chaque fois que j'ai mis mon adversaire au sol, il est parvenu à se relever. Ce qui a engendré une grosse fatigue. Le deuxième round a été assez difficile, je me suis fait toucher rapidement par une droite et j'ai passé une bonne partie du round en mode "survie". Je n'ai pas perdu courage et je suis malgré tout parvenu à finir le round en position dominante.»

En lice lors des prochains Kings of Muay Thaï

Gracco et son coin ont alors compris qu’il fallait modifier la tactique pour assurer la victoire. «Juste avant le dernier round, j’ai fait part à mes entraîneurs de mon envie de combattre debout pour conclure le match. Eddie (Vendetta) m’a donné son feu vert. J'ai touché plusieurs fois mon adversaire en pieds-poings et je l'ai dominé jusqu’à la fin. A mon avis, ce troisième round est le meilleur round de toute ma carrière.»

Changement tactique: c'est en pieds-poings que Julien Gracco a fait la différence pour battre Nasr Essalhi. Photo: SFC

«Crazy Wolf» a pris plaisir à défier debout un adversaire dont c’est la spécialité. Avec un résultat probant à la clé, en main card d’un événement européen reconnu.

Il y a tellement pris goût que c’est en muay thaï qu’il effectuera sa prochaine sortie. «Eric Kadouche est un ami et je serai au programme des prochains Kings of Muay Thaï (le samedi 30 mars au hall omnisports de la rue de Strasbourg à Luxembourg). Ce sera mon premier combat en semi-pro dans cette discipline, pour la suite de ma carrière rien n'est encore déterminé.»