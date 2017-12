Dresde accueille depuis jeudi les Championnats d'Europe amateurs de Mixed Martial Arts. Quatre combats professionnels seront le point d'orgue de l'événement. Moins de deux mois après sa dernière victoire à Mons, Julien Gracco revient dans l'arène pour y défier Bakhtiyer Abdulloev.

Par Didier Hiégel

Julien Gracco respecte son plan de marche à la lettre et gravi un à un les échelons qui doivent lui permettre d'intégrer une organisation majeure du Mixed Martial Arts. Vainqueur du Français Nicolas Joannes à l'European Beatdown 2, à Mons le 14 octobre, le Luxembourgeois est de retour dans l'octogone ce samedi. C'est la BallsportArena de Dresde qui sera le théâtre de son prochain combat préambule à un tournoi pour une ceinture européenne au mois de janvier. Bakhtiyer Abdulloev, un Tadjik de 30 ans, sera son adversaire. Il évoluera devant son public puisqu'il s'entraîne chez la Gladiator Team de Dresde.

«J'ai accepté ce combat il y a un mois grâce à Tolly Aguilera qui m'a mis en contact avec l'organisation MMA Live Dresden. Je combattrai donc cet adversaire originaire du Tadjikistan et dont je ne sais pas grand-chose si ce n'est qu'il a un palmarès de quatre victoires pour aucune défaite chez les pros: trois KO et une soumission.»

Le boxeur surnommé «Crazy Wolf» a pourtant déniché une information d'importance. «Il est dangereux avec ses kicks. La stratégie est donc de casser la distance pour placer mes poings... et si ça ne fonctionne pas, je partirai sur de la lutte. Mais, suite à mon dernier combat, je commence à utiliser de plus en plus mes poings et j'ai envie de continuer sur ma lancée», a-t-il indiqué avant la pesée du vendredi. Un passage obligé mais toujours délicat pour l'athlète originaire d'Eischen qui a perdu huit kilos pour arriver à 66 kg.



Un peu fatigué par cette perte de poids et par le déplacement en Saxe, l'athlète de 26 ans arrive bien préparé pour franchir un nouveau cap. Il a quitté le Team Shocx de Bruxelles pour intégrer Lisses Sport Academy, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. «Ma nouvelle équipe m'a bien accueilli. On y travaille dur avec Johnny Frachey (19v, 12d) et Peter Ligier (8v, 1d). Mon programme d’entraînement est différent, beaucoup moins d’heures qu'en Belgique mais des séances beaucoup plus spécifiques au MMA et difficiles en raison du niveau des gars qui appartiennent à cette team. Mes partenaires sont tous des pros de haut niveau, comme moi, chaque sparring est a 100%.»



Abdulloev est prévenu, «Crazy Wolf» a les crocs.

Le main event de cette soirée mettra aux prises deux combattants qui possèdent à eux deux quatre ceintures: un autre Tadjik de Dresde, Loik Radzhabo, à l'Autrichien Sado Ucar.