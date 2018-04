Le Chapito du Casino 2000 de Mondorf sera samedi le théâtre d'un deuxième gala 100% MMA: le Red Lions Fighting Championship. Julien Gracco, le chef de file des combattants luxembourgeois, sera à l'affiche du main event face au Brésilien Carlos Eduardo De Azevedo.

MMA: Gracco et les Luxembourgeois dans l'arène de Mondorf

Didier Hiegel

«Ça nous a pris comme ça, un soir devant la télé: "Tiens, on le referait pas là maintenant?"» Mourad Buffer et son épouse Sophie Cumani ne sont pas à un pari près. Ce sont eux qui, en septembre 2016, avaient relevé le challenge d'organiser l'Octagon Pride - Origins, manifestation 100% Mixed Martial Arts.



Ces deux-là ont de la suite dans les idées même s'ils ont dû patienter. «Nous avons attendu que les polémiques avec la FLAM et le ministère des Sports se calment pour pouvoir refaire une édition.» Le MMA est aujourd'hui dans la place et c'est à nouveau le Casino de Mondorf qui sera le théâtre de l'événement, ce samedi soir.

«En quatre mois, nous avons dû trouver le lieu adéquat, ensuite le bon timing et les disponibilités. On a aussi fait attention à ne pas court-circuiter les autres, dont Eric (Kadouche) et son Kings of Muay Thaï, et nous avons donc choisi cette date du 7 avril en raison des disponibilités au Casino de Mondorf», indique celui qui porte les costumes d'organisateur, de speaker, les shorts de coach et qui s'est offert un dernier challenge. L'an dernier il a remis les gants. Il est entré une dernière fois dans la cage. «J'ai voulu vivre un challenge avec ma femme. Nous avons partagé tout ce qui est préparation, nutrition, émotions jusqu'au combat. Un combat avec un adversaire solide, histoire de finir en beauté. Sans ma femme, je ne l'aurais pas fait, en tout cas pas de la même manière», avoue-t-il.



Une belle couleur locale

Issa Isakov défendra les couleurs du Team Streetsport Luxembourg. Photo: Manu Da Luz

«Nous avons aussi choisi cette appellation de Red Lions pour faire honneur au pays. Nous nous sentons désormais complètement Luxembourgeois, insiste-t-il.» «Pour ce qui est des combattants, nous avons désormais un "vivier" au pays et suffisamment de connaissances en dehors pour établir une belle fight card composée de combats équilibrés ou d' oppositions qui font parler. Par rapport à la première édition, la fédération luxembourgeoise amateurs (FLMMA, présidée par Miomir Vujovic) a grandi. Elle est bien en place avec des compétiteurs confirmés, c'est pourquoi nous avons voulu monter un événement en collaboration avec la fédération.»

Les athlètes luxembourgeois auront ainsi l'occasion de profiter de cette vitrine. «Il y aura donc une première partie de soirée avec notamment un tournoi des -70kg avec une ceinture à la clé. Quatre combattants seront en lice: un Finlandais, un Allemand, un Espagnol et José Teixeira du Team Streetsport Luxembourg.»

Présents lors des des derniers Championnats du monde au Bahreïn, en novembre dernier, Issa Isakov, qui représentait alors la Belgique, sera aussi de la partie tout comme Yann Liasse (lui aussi Team Streetsport). Le premier nommé affrontera un expérimenté Finlandais, Mika Kallio, alors que le second sera opposé à Danilo Cardelli, un combattant italien venu de la Venator Kombat Team.

Lucie Bertaud avait suivi la petite délégation luxembourgeoise lors de son périple en Asie. La journaliste française a relaté son aventure dans un documentaire intitulé «We are fighters». Cette fois-ci, elle passera sous les projecteurs. Celle qui a été vice-championne de monde de MMA en juillet 2015 a décidé de remettre les gants, après deux ans d'interruption, pour affronter, sous les couleurs du Team Streetsport, la Finlandaise Karolina Hulkko.



Deux autres combats féminins sont au programme: Clémence Schreiber, qui s'était imposée dans la Cité thermale face à Anastasia Rybalochko, se mesurera à Stéphanie Ielö Page, multiple championne du monde de boxe thaïe et de K1. Claire Lopez, élève assidue de Boubacar Baldé et étoile montante du MMA féminin français, défiera l'explosive espagnole Alexandra Alvare.

«Crazy Wolf» va prendre l'initiative

«Lors des main events, ce sont deux gars qui ont déjà combattu lors du rendez-vous de Mondorf en 2016 que nous retrouverons. En moins de 93 kilos, Boubacar Baldé (40 ans) sera opposé à Paco Estevez pour ce qui devrait être son combat d'adieu. Espérons qu'il clôture sa carrière de la meilleure des façons en partant avec la ceinture. Et le deuxième n'est autre que Julien Gracco qui revient sur ses terres et qui avait remporté son combat lors de la première édition», précise Mourad Serrar.



«Ça me fait très plaisir de combattre à la maison. Pas mal de monde va se déplacer pour me voir. C'est une belle occasion, car je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité de combattre au Luxembourg, en fait une fois: à Mondorf. J'espère que ça va bien fonctionner pour que ce genre de manifestation se multiplie. Si je peux combattre au pays, je suis heureux, mon but étant, à long terme, d'ouvrir une salle ici. D'ailleurs, je participerai à un stage le dimanche 15 avril pour partager mes connaissances», indique celui qui est surnommé «Crazy Wolf».

«Je m'y suis pris à l'avance pour me préparer, bien deux mois avant», poursuit Julien Gracco. «Je me suis d'abord stabilisé à 72 kg et j'ai ensuite recommencé à perdre du poids pour descendre progressivement à 66 kg. C'est facile... J'ai mes petits secrets», dit-il en plaisantant. «Toutes mes copines me les demandent», s'amuse-t-il encore. «Mais on reprend de suite du poids par après, c'est normal. Si j'avais la recette miracle, je deviendrai riche...»

Trêve de plaisanterie et place au combat. «Avant le rendez-vous de samedi, je n'ai fait que de la révision technique. Par exemple, ce mercredi, j'étais à Livange chez Eric (Kadouche, spécialiste boxe thaï) pour me dégourdir les jambes.»

Son adversaire est un Brésilien, Carlos Eduardo de Azevedo (8-10-2) qui cherchera à amener le Luxembourgeois au sol. «Je sais qu'il est bon au sol. Personne n'a envie d'y aller avec lui. J'ai donc mis l'accent sur mon pieds-poings. J'ai aussi vu qu'au niveau lutte il n'est pas à son aise, alors que c'est un de mes points forts. Je vais décider où va aller le combat. Je veux être le patron dans l'octogone, mettre en place mon stand-up (techniques debout), tout ce que j'ai travaillé ces cinq ou six derniers mois. Je vais monter doucement en puissance, tester la distance et me mettre à mon aise pour ensuite faire monter la pression pour lui faire commettre une erreur. Peut-être le "cueillir" avec un genou ou un uppercut quand il va vouloir descendre dans mes jambes.»

Pour ne rien oublier et mettre toutes les chances de son côté, le natif d'Eischen a aussi ajusté son rythme de vie. «Mon combat étant programmé en dernier (aux alentours de minuit), j'ai dû m'adapter et me lever à midi pour me coucher à deux heures.»

Streaming gratuit



Tout a été mis en place pour que «Crazy Wolf» parte en reconquête après sa défaite du mois de décembre, à Dresde, face au Tadjik Bakhtiyer Abdulloev (soumission au 3e round). «Ça va le faire!», assure-t-il. Ses supporters n'en doutent pas.

Pour tous ceux qui ne pourront se déplacer à Mondorf, le gala sera diffusé gratuitement en streaming via la page https://www.facebook.com/RLFCMMA

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE



Carte principale



Championnat RLFC -63 kg: Julien Gracco vs Carlos Ed. Deazevedo



Championnat RLFC -93 kg: Boubacar Baldé vs Paco Estevez



Superfights



-84 kg: Esteban Mendoza vs Cédric Sévérac

-57 kg: Clemence Schreiber vs Stéphanie Page

84 kg: Timour Mousayev vs Jean Phael Promeneur

-77 kg: Issa Issaakov vs Mika Kallio

Carte préliminaire



-70 kg: Abdelkarim Rabel vs Dimitry Kestelyn

-70 kg: Claire Lopez vs Alexandra Alvare

-52 kg: Sébastien Di Franco vs Williams Gomis

-61 kg: Clara Riccignuolo vs Hatyc Hozyurt

-84 kg: Davor Oliveiri vs Sébastien Robinet

-61 kg: Lucie Bertaud vs Karolina Hulko



-77 kg: Yann Liasse vs Danilo Cardelli

-84 kg: Florian Penverne vs Luva de Deominicis



Tournoi IMMAF -70kg: avec José Teixeira, Bolaji Oki, José Seral, Teemu Leinonen