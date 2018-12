La Major League Soccer a annoncé qu'un nouveau format de la phase finale verra le jour à partir de la saison 2019. Les play-offs se dérouleront dorénavant sur une seule rencontre et concerneront plus d'équipes.

Sport 2 min.

MLS: un nouveau format pour la phase finale 2019

Eddy RENAULD 24 équipes au coup d'envoi de la 24e saison

En 2018, la phase finale de la MLS regroupait 12 équipes, à savoir les six premières des conférences Est et Ouest. Pour la saison 2019 qui sera lancée le samedi 2 mars, la phase finale se disputera avec 14 clubs, soit les sept équipes les mieux classées à l'Est et à l'Ouest. A noter qu'une nouvelle équipe a été intégrée pour le prochain championnat: le FC Cincinnati. Un tableau préétabli a été adopté par les responsables de la League.

Comme chaque tour se disputera en un seul match, l'idée est de récompenser les équipes les plus performantes lors de la saison régulière avec un avantage du terrain à l'équipe la mieux classée.



L'autre nouveauté concerne les dates de la compétition. La phase régulière aura lieu du 2 mars au 6 octobre avec 34 rencontres au menu de chaque équipe. La phase finale se déroulera entre les pauses internationales (dates Fifa) d'octobre et de novembre sous la forme d’un sprint ininterrompu de trois semaines jusqu’à la Coupe MLS (finale) qui aura lieu le 10 novembre.

A l'instar de ces dernières années, les équipes qui terminent en tête de leur conférence seront exemptées du premier tour et seront assurées de disputer leur demi-finale à domicile.

A l'issue du championnat régulier, les clubs qualifiés auront le temps de préparer les play-offs durant la pause internationale d’octobre. Une fois la phase finale commencée, les équipes bénéficieront d’au moins trois jours de repos entre deux rencontres lors des trois premiers tours, et d’une semaine de repos avant la grande finale (Coupe MLS).

Les responsables de la MLS ont aussi mis en évidence la météo plus favorable de cette phase finale "new look". En 2018, la finale entre Atlanta et Portland (2-0) s'est disputée le samedi 8 décembre alors qu'en 2019, la finale aura lieu le dimanche 6 octobre. «La météo sera plus tempérée que lors du format précédent. Une analyse des marchés les plus froids de la ligue montre un écart de températures de 5 à 9 degrés entre la nouvelle période de jeu et celle consistant à jouer fin novembre et début décembre.», précise le communiqué.



Enfin, cette modification du calendrier permettra d’arriver au terme de la compétition avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le coup d’envoi sera donné le 21 novembre.