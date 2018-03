Toronto est le grand favori à sa propre succession dans le Championnat nord-américain de football (MLS) qui débute ce samedi avec une vague de joueurs venus d'Amérique du Sud et un séduisant et ambitieux débutant, le Los Angeles FC.

Sport 3 min.

MLS: un air sud-américain et une Green Card pour Chanot

(ER/AFP) - Trois mois après la quête de son premier titre de champion MLS, un exploit inédit pour une équipe canadienne, Toronto n'est pas rassasié. Les «Reds» qui donnent samedi le coup d'envoi de la saison 2018 à domicile face à Columbus, rêvent même de débuter un long règne sur la MLS. Leur président Bill Manning voit son équipe imiter DC United et le Los Angeles Galaxy qui ont respectivement remporté trois des quatre premiers titres (1996, 1997, 1999) et dominé le début des années 2010 avec trois sacres (2011, 2012, 2014).



«On a disputé les deux dernières finales, on fait maintenant partie des équipes qui comptent, mais notre but, c'est de rester au sommet pendant cinq, six ans, personne n'y est arrivé depuis un certain temps déjà», a rappelé le président de Toronto. Pour y parvenir, Toronto continue de faire confiance à un groupe très expérimenté avec les internationaux américains Michael Bradley, Jozy Altidore et le buteur italien Sebastian Giovinco.

Maxime Chanot est arrivé en MLS durant l'été 2016. Photo: New York City

L'effectif dirigé par Greg Vanney a été renforcé par le défenseur néerlandais Gregory van der Wiel, ancien du PSG (2012-16) passé sans grand succès par la Turquie et l'Italie avant d'arriver en MLS.



Carton... vert pour Maxime Chanot

Du côté de New York, l'heure est à la réhabilitation. Deuxième de la Conférence Est, la formation de Patrick Vieira, battue en demi-finales de Conférence par Columbus (1-4, 2-0), débutera sa saison par un déplacement à Kansas City dans la nuit de dimanche à lundi. Après une année 2017 marquée par quelques pépins physiques, Maxime Chanot (28 ans) est d'attaque pour cette nouvelle saison.



Et bonne nouvelle pour l'international luxembourgeois et son club, il a reçu, au même titre que son équipier Alex Ring, la carte verte qui lui donne le droit d'être résident permanent aux Etats-Unis. Grâce à cette décision, le duo Chanot-Ring libère deux places sur la liste des joueurs internationaux du club qui peut faire appel à dix éléments étrangers.



Au fil des saisons, la MLS s'affirme petit à petit comme une alternative intéressante à l'Europe pour les joueurs qui cherchent à relancer leur carrière et ceux qui la débutent. Deux pépites du football sud-américain, l'Argentin Ezequiel Barco (18 ans) et l'Uruguayen Diego Rossi (19 ans), ont fait le grand saut vers l'étranger en rejoignant respectivement Atlanta et le Los Angeles FC.

Blessé à une cuisse, Barco, recruté pour 15 millions de dollars (12,3 M EUR), manquera les quatre à six premières semaines de compétition, mais devrait marquer les esprits, selon son entraîneur, l'ancien sélectionneur de l'Argentine Gerardo «Tata» Martino.

Au total, 60 joueurs sud-américains évolueront en MLS en 2018, du jamais-vu: «Tous ceux qui ont passé un peu de temps en Amérique du Sud savent qu'il y a beaucoup de talent là-bas», a avancé Bob Bradley pour expliquer cet afflux. Bradley retrouve lui la MLS après douze années plus ou moins fructueuses à la tête de l'équipe des Etats-Unis, de l'Egypte et après des passages en Norvège, France et Angleterre.

Il a pris les commandes d'un projet séduisant, le Los Angeles FC (LAFC) qui veut marcher sur les plates-bandes du Galaxy avec son stade ultra-moderne en plein centre-ville de la métropole californienne. Les actionnaires de cette 23e équipe ne sont pas des inconnus et sont ambitieux: parmi eux, figurent la légende des Lakers Magic Johnson et le comédien Will Ferrell. Pour ses débuts, le LAFC se déplacera dimanche à Seattle, champion 2016 et finaliste malheureux en 2017.

Les dix derniers champions



2017: Toronto

2016: Seattle



2015: Portland



2014: Los Angeles

2013: Kansas City

2012: Los Angeles



2011: Los Angeles

2010: Colorado

2009: Salt Lake City

2008: Columbus