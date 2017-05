New York City et Maxime Chanot ont essuyé dimanche un cinglant camouflet (1-3) sur le terrain du nouveau venu dans le Championnat nord-américain (MLS) Atlanta, qui a marqué ses trois buts en l'espace de sept minutes.

Atlanta apprend vite: battu 1-3 à New York début mai, l'équipe dirigée par Gerardo Martino, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection argentine, a rendu à City la monnaie de sa pièce.

L'international paraguayen Miguel Almiron a marqué deux fois (16e et 23e) et l'Argentin Hector Villalba a inscrit son cinquième but de la saison (19e).



Maxime Chanot a disputé l'intégralité de la rencontre en charnière centrale.

«On s'est mis nous-mêmes dans une situation difficile en offrant des occasions à des joueurs de qualité. Avec un tel début, c'est difficile de tirer quelque chose du match», a concédé l'entraîneur de City, l'ancien international français Patrick Vieira.

«Atlanta a bien joué, ils ont été plus agressifs que nous, surtout en première période», a-t-il regretté.

New York City reste troisième de la conférence Est (20 pts), mais accuse neuf points de retard sur le leader Toronto et ne compte plus que trois points d'avance sur son vainqueur du jour, septième.

L'autre rencontre de dimanche, le derby texan entre Dallas et Houston s'est soldé par un nul 0-0. Les deux équipes restent dos à dos au classement avec 20 points chacune aux deuxième et troisième places de la conférence Ouest.