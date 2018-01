(DH) - La saison de Major League Soccer débutera au début du mois de mars et les franchises portent actuellement leurs efforts sur le recrutement. New York City a d'abord cherché à renforcer son secteur défensif et à rajeunir son effectif. De la concurrence supplémentaire pour Maxime Chanot.

«Nous cherchions à renforcer notre ligne arrière», a indiqué Patrick Vieira, le manager français de New York City. C'est ainsi que son jeune compatriote Cédric Hountondj, un solide défenseur central de 23 ans (1,94m), international jusqu'aux U21, et qui a évolué à Rennes, Châteauroux, Auxerre et au GFC Ajaccio, a débarqué ce jeudi.



«Cédric est quelqu'un qui domine dans les airs, fort physiquement. Il est excellent dans les uns contre uns. C'est un jeune défenseur avec ses meilleures années devant lui et il y avait beaucoup d'intérêt pour lui. Je pense que cela en dit long sur le fait qu'un jeune joueur européen voulait venir chez nous et croit en notre projet. Avec Cédric, nous serons plus forts et je suis vraiment excité de l'avoir avec nous.»

Le club de Big Apple a aussi renforcé son flanc droit avec Saad Abdul-Salaam (26 ans). Ce dernier retrouvera son ancien club pour la reprise puisque New York City débutera le championnat 2018 par un déplacement à Kansas City, le 5 mars.

Le gardien Brad Stuver (26 ans), le milieu offensif paraguayen Jesus Medina (20 ans) et le joueur de couloir suédois Anton Tinnerholm (26 ans) ont aussi rejoint le club.



Le premier match de préparation aura lieu à Jacksonville le 31 janvier.