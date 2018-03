MLS: Chanot exclu mais New York City s'impose

L'heure de la reprise a sonné en MLS. New York City s'est imposé lors de la 1re journée de la saison sur la pelouse de Kansas City (2-0) alors que le champion en titre Toronto a mordu la poussière d'entrée à domicile contre Columbus (0-2).

(ER/AFP) - Les hommes de Patrick Vieira ont lancé leur saison par une victoire deux buts à rien contre Kansas City. Moralez (32e) et Medina (53e) ont inscrit les deux buts des visiteurs qui ont contrôlé les débats. Seule ombre au tableau pour NY City: l'exclusion de Maxime Chanot.

L'international luxembourgeois a vu rouge à la 88e minute après avoir commis une faute en tant que dernier défenseur, après avoir consulté la vidéo, l'arbitre du match l'a exclu. Chanot avait déjà été au coeur d'une action litigieuse quelques minutes auparavant. Sanctionné dans un premier temps d'un penalty, le recours à la vidéo avait invalidé la décision du referee.



Si New York a réussi ses débuts, ce n'est pas le cas de Toronto battu 0-2 par Columbus. La première équipe canadienne à remporter le titre MLS en décembre dernier, a concédé une premier but à la 44e minute lorsque l'Argentin Federico Higuain a repris victorieusement un centre du Brésilien Artur. Gyasi Zardes, qui a rejoint à l'intersaison Columbus en provenance du Los Angeles Galaxy, a doublé la mise dès le début de la seconde période (46e).

Par contre le Los Angeles FC a fait sensation pour ses grands débuts avec une victoire 1 à 0 sur le terrain de Seattle, champion 2016 et vice-champion 2017. Le LAFC qui a pour actionnaires la légende des Lakers Magic Johnson et l'acteur Will Ferrell, n'a pas raté ses débuts. La nouvelle franchise californienne a mis KO d'entrée Seattle avec un but de son prodige uruguayen Diego Rossi, après seulement onze minutes de jeu, nouveau record pour une équipe disputant son premier match en MLS.

Enfin pour ses grands débuts dans le Championnat nord-américain à la tête de Montréal, l'entraîneur français Rémi Garde a vu son équipe s'incliner 2 à 1 à Vancouver. L'Impact a tenu le choc pendant une heure, avant de concéder deux buts par Kei Kamara (63e) et le grand espoir du football canadien Alphonso Davies, 17 ans, (70e), auteur du centre qui a amené le premier but. Montréal a réduit la marque grâce à Matteo Mancosu (81e) et a dominé la fin de la rencontre, mais n'a pas réussi à arracher le point du nul.