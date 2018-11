Le New York City de Maxime Chanot s'est fait surprendre à domicile contre Atlanta lors des quarts de finale aller des play-offs de la MLS. Pour atteindre le dernier carré, l'international luxembourgeois et ses partenaires devront inverser la tendance.

MLS: Chanot et NY City en ballottage défavorable

Eddy RENAULD Le New York City de Maxime Chanot s'est fait surprendre à domicile contre Atlanta lors des quarts de finale aller des play-offs de la MLS. Pour atteindre le dernier carré, l'international luxembourgeois et ses partenaires devront inverser la tendance.

L'unique but de la rencontre entre New York City et Atlanta est tombé en fin de première mi-temps des oeuvres de l'Argentin Eric Remedi à la 37e minute. Grâce à ce succès, Atlanta a pris une option sur la qualification pour les demi-finales. A noter que Maxime Chanot a disputé toute la rencontre dans son rôle habituel de défenseur central.



Dans l'autre rencontre de la Conference Est, Columbus s'est imposé sur son terrain face aux New York Red Bulls, meilleure équipe de la saison régulière, grâce à un but à la 61e minute de l'ailier américain Gyasi Zardes, superbement servi par une talonnade de l'attaquant argentin Federico Higuain. Les Red Bulls ont failli égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel, mais la tête de l'attaquant britannique Bradley Wright-Phillips a été détournée par le portier de Columbus Zack Steffen.

Dans les autres matches, Kansas City a conservé ses chances d'atteindre la finale de la conférence Ouest en décrochant le nul 1-1 sur la pelouse de Salt Lake City. Après l'ouverture du score pour le Real Salt Lake (RSL) sur une demi-volée surpuissante de l'international slovène Albert Rusnak (51e), Kansas City est revenu au score grâce au remplaçant chilien Diego Rubio (60e), qui a profité d'une grossière erreur du gardien de RSL.



Dans l'autre demi-finale de la conférence Ouest, Portland a dominé Seattle, finaliste l'an dernier, 2 buts à 1. Seattle avait pourtant ouvert la marque grâce à Raul Ruidiaz (10e), mais Portland a répliqué sept minutes plus tard par Jeremy Ebobisse avant de prendre l'avantage grâce à Sebastian Bianco (29e).

Le point

Columbus - New York Red Bulls 1-0

New York City - Atlanta 0-1



Real Salt Lake - Sporting Kansas City 1-1

Portland - Seattle 2-1

Demi-finales retour de conférence: 11 novembre

Finales de conférence, 25 et 29 novembre

Finale le 8 décembre