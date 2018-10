L'international luxembourgeois a inscrit le premier but de la victoire de New York City sur Philadelphia Union 3-1 à l'occasion de la dernière journée de la phase régulière. Les play-offs de la MLS se disputeront sans Zlatan Ibrahimovic et les Los Angeles Galaxy.

MLS: Chanot buteur, désillusion pour le Galaxy d'Ibrahimovic

Eddy RENAULD Un deuxième but pour le Luxembourgeois cette saison

Les Citizens ont fait la différence en dix minutes seulement grâce à Maxime Chanot et un but contre son camp de Auston Trusty. Le défenseur luxembourgeois a débloqué le compteur à la suite d'un corner de Maxi Moralez après seulement huit minutes de jeu et deux minutes plus tard l'arrière américain trompait son propre gardien Blake (2-0, 10e).



Les visiteurs ont réduit l'écart avant le quart d'heure et c'est David Villa qui a fixé les chiffres à 3-1. A noter encore que Chanot a été remplacé à la 88e minute. Grâce à ce succès, NY City termine la saison régulière avec un total de 56 points après 34 matches et une troisième place à la clé de la Conference Est derrière Atlanta (69) et les voisins des Red Bulls (71). Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs ce jeudi lors des play-offs (coup d'envoi à minuit).



Les New York Red Bulls, en quête de leur premier titre, ont fini grâce à leur victoire face à Orlando (1-0) avec le meilleur bilan de la saison régulière, ce qui leur permettra de disputer tous leurs matches à domicile.



Les Red Bulls, comme leur dauphin à l'Est Atlanta, Kansas City et Seattle à l'Ouest, sont dispensés du 1er tour des play-offs qui débutent mercredi. A l'ouest, justement les Los Angeles Galaxy, menaient pourtant 2-0 face à Houston, avant de perdre pied en seconde période et de manquer leur qualification. Tout un symbole: quand "Ibra" ne marque pas, le Galaxy sombre (2-3).



Alors qu'il avait marqué 22 buts en 26 matches avant cette rencontre à gagner impérativement à domicile, l'attaquant suédois est resté muet et ne s'est offert qu'une seule occasion, à la 19e minute, sauvée avec autorité par le gardien de Houston.



