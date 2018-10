Ce vendredi après-midi (16h), les Espoirs luxembourgeois se frottent au Monténégro dans le cadre des qualifications à l’Euro 2019 de la catégorie d'âge, un duel qui pourrait relancer l’équipe afin d’éviter la dernière place du groupe 9.

Mission Monténégro pour les Lionceaux

Qualifications pour le Championnat d'Europe Espoirs 2019

Ce vendredi après-midi (16h), les Espoirs luxembourgeois se frottent au Monténégro dans le cadre des qualifications à l’Euro 2019 U21, un duel qui pourrait relancer l’équipe afin d’éviter la dernière place du groupe 9.



Par Thibaut Goetz



180 minutes. C’est tout ce qu’il reste à disputer pour le Luxembourg dans ces (longues) qualifications pour l’Euro 2019 en Italie. Un temps précieux qu’il ne faudra pas gaspiller, si les jeunes internationaux entraînés par Manuel Cardoni veulent remonter le petit point de retard qui les sépare du Monténégro, l'actuel cinquième du groupe. Cela tombe bien, c’est dans le petit pays des Balkans que le Luxembourg se déplace.

Un voyage pas si lointain que ça. Les U21 en ont connu d’autres plus exotiques, mais un poil trop long pour Manuel Cardoni. «On s’est levé mercredi à 2h du matin, ensuite on a pris l’avion jusque Ljubljana, et après vers Podgorica et une fois arrivé là-bas on a fait un petit entraînement. Mais bon, ils sont jeunes, ils récupéreront vite», commente le sélectionneur des U21. Au programme des séances, que du classique pour préparer cette rencontre, ou deux petits nouveaux risquent de faire leur apparition.

Tun Held, un «gros talent»

Parmi ces deux néophytes chez les Espoirs, un nom revient sur les lèvres depuis déjà quelques années. Celui de Ryan Johansson (17 ans), pensionnaire chez les U19 du Bayern Munich, et déjà aperçu en U17 sous le maillot luxembourgeois. «Pour moi, ce n’est pas un arrière droit», estime Cardoni. «Je le vois plutôt en 8 ou en meneur de jeu. C’est un bon manieur de ballon et il possède une véritable intelligence de jeu. Après, au Bayern, il y a de la concurrence et de la qualité, mais il est mieux au milieu du terrain.»

Un autre garçon fait son arrivée. Son nom est certes moins connu mais il pourrait se révéler un élément important dans le futur : Tun Held (17 ans lui aussi) . C'est un défenseur de l’Union Titus Pétange qui a fait ses classes à Hesperange. «Une petite mention pour lui car il a vraiment de belles qualités. Je sais qu’au Luxembourg on parle beaucoup de Johansson car il joue au Bayern, mais Tun est un gros talent au poste d’arrière gauche. Il doit encore s’aguerrir physiquement mais ça promet pour l’avenir.»

Le groupe luxembourgeois

Gardiens: Tom Ottelé (Käerjéng), Valentin Roulez (US Hostert).

Défenseurs: Noé Ewert (Käerjéng), Tim Hall (Progrès), Tun Held (Union Titus Pétange), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (Fola), Pit Simon (Racing), Aldin Skenderovic (SV Elversberg/ALL).

Milieux: Kenan Avdusinovic (Union Titus Pétange), Ricardo Couto Pinto (Differdange), Luca Duriatti (Jeunesse Esch), Ryan Johansson (Bayern Munich/ALL), Dylan Nsidjine (Kaiserslautern/ALL), Lucas Prudhomme (Virton/B).

Attaquants: Edvin Muratovic (Differdange), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Le point du groupe 9

Vendredi 12 octobre

16h: Monténégro - Luxembourg



18h: Slovénie - Bulgarie

Déjà joués

Kazakhstan - Luxembourg 3-0

Luxembourg - Monténégro 1-3

Luxembourg - France 2-3

Luxembourg - Slovénie 1-1

Bulgarie - Luxembourg 0-1

Slovénie - Luxembourg 3-1

Luxembourg - Kazakhstan 3-0

France - Luxembourg 2-0