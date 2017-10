Le match entre Kaërjéng et Rumelange comptant pour la septième journée a vu la victoire des Rumelangeois. Diallo a inscrit l'unique but de la soirée (49e). Incapable de se créer la moindre occasion, l'UNK cède son leadership à son adversaire du jour.



Par Vincent Lommel



Le match. 19h26. La tribune se remplit. 19h33. C’est parti. 20h18. Fin de la première mi-temps. Le match au sommet en Promotion d'Honneur suscite la convoitise. L'enjeu au classement général est la première place. Un intérêt relatif à la mi-octobre.



Kaërjéng et Rumelange font, assurément, partie des meilleures formations du championnat. Sur la pelouse, elles sont compactes, bien en place, animées de l'intention de jouer vite, bien, vers l'avant pour déstabiliser l'autre. Cela ne veut pas dire être précis à tous les coups ni parvenir à ses créer des occasions. Les défenses jouent assez haut.



Le tir croisé de Gomes (17e), la reprise croquée de Sahin (35e) et le vicieux envoi de Poinsignon (45e) ont le mérite d'exister. Pour le reste les gardiens, le jeune Ottelé (19 ans) et le routinier Winckel (31 ans) sont réduits au chômage technique.

Diallo fait 0-1 dès la reprise, l'UNK ne s'en relèvera pas

20h33. C'est reparti. Rien de mieux qu'un but pour lancer les départs se disent certains. Un contre bien orchestré et un ballon dans la profondeur comme en raffole Diallo. Le verrou saute (0-1, 49e) et tout change.



Sahin, à deux reprises (53e et 57e), sème la zizanie. L'UNK 97 a pris un sacré coup sur la tête. Groggy, dans la tourmente, il se cherche, il cherche (en vain) les solutions pour écarter la défense rumelangeoise mais… s'expose à encaisser le numéro deux.

Diallo (63e), trop collectif, sert Sahin signalé hors jeu au lieu de prendre sa chance. Dans la foulée (67e), le même Diallo dribble Ottelé. Le but est vide. Il est certain d'inscrire le 2-0. Hess, à même la ligne fatidique, le prive de cet honneur.



20h59. Toujours 0-1. 21h01. C'est presque 0-2. Fostier, seul, est in extremis contré par Dutot. Rumelange gaspille. Sahin confirme ce fait avec un envoi sur le poteau (84e). 21h22. Coup de sifflet final. 0-1. Un succès amplement mérité.



La note du match: 12/20. Autant le premier acte était équilibré autant le deuxième était marqué par le domination rumelangeoise. L'ouverture du score explique cela.

Le fait du match. L'entraîneur visité, Jean-Marc Klein, a remplacé Alunni par Camerling dès la 46e minute. Posté attaquant central - Bourgeois a glissé à droite -, le numéro 19 n'a pas été en mesure d'apporter un soupçon de danger. Comme Bourgeois. Comme Poinsignon.

L'homme du match. Jules Diallo (24 ans). Un poison. Il marque facilement. Il sait aussi donner la dernière passe. Des clubs de BGL Ligue ont certainement noté son nom dans leur petit calepin.



Jules Diallo, ici sous le regard de Pit Hess, a fait sauter le verrou.

Photo: Stéphane Guillaume

UN Kaërjéng 97 - US Rumelange 0-1

«Op Dribbel», excellente pelouse, arbitrage de M. Morais assisté de MM. Da Silva et Da Costa, 329 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: 0-1 Diallo (49e).

Corners: Kaërjéng 4 (2+2); Rumelange 4 (3+1).

Cartons jaunes: Brix (56e, anti-jeu) et Dutot (71e, faute par derrière) à Kaërjéng; Dragovic (53e, tacle appuyé sur Dutot) et Donval (74e, faute par derrière) à Rumelange.

KAERJENG: Ottelé; N. Ewert (40e Heinz), Dutot, Brix, Hess; Skrijelj, Alunni (46e Camerling), Benhamza, Cassan; Bourgeois (90e T. Ewert), Poinsignon.

Joueurs non utilisés: Weiland et Oliveira.

Entraîneur: Jean-Marc Klein.

RUMELANGE: Winckel; Schmit, Siebert, Dragovic, Donval; Ivesic, Thior, Diallo (90+3 Muhovic), Gomes, Fostier (80e Borbiconi); Sahin (90+2 Duby).

Joueurs non utilisés: Pauly et Majerus.

Entraîneur: Sven Loscheider.

Sven Loscheider (entraîneur de Rumelange): «Kaërjéng avait un peu plus la possession du cuir en première période mais sans être dangereux. Nous étions vraiment bien en place et seule la dernière passe faisait défaut. Au repos, j’ai demandé aux garçons de continuer à jouer la profondeur. Notre adversaire à force de vouloir jouer allait se fatiguer. Le but de Diallo a fait mal aux visités. Nous aurions pu pour ne pas dire dû inscrire un deuxième but voire un troisième. La victoire est acquise dont ce n’est pas grave. Nous voilà à dix-huit sur dix-huit. Le plus important est de bien récupérer en vue du match face à Sandweiler dimanche.»

Canach se replace

Canach a profité de cette mise à jour pour distancer Kayl-Tétange quatre buts à l'extérieur et se replacer à la quatrième place avec quinze points comme Etzella, troisième.

Olivier Mukendi a soigné ses statistiques en inscrivant un triplé. L'Union 05 est douzième avec six points.