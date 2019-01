Le bilan de la Skoda Cross Cup, ses coups de coeur ou encore la sélection pour les prochains Championnats du monde de Bogense, l'entraîneur national de cyclo-cross fait le point sur l'actualité dans les labourés.

Sport 3 min.

Misch Wolter: «Rendre la Skoda Cross Cup encore plus attractive»

«On sait que Christine Majerus sera prête le jour J»

Le bilan de la Skoda Cross Cup, ses coups de coeur ou encore la sélection pour les prochains Championnats du monde de Bogense, l'entraîneur national de cyclo-cross fait le point sur l'actualité dans les labourés.

Entretien: Hugo Barthélemy

Michel, quel bilan tirez-vous de cette saison et plus particulièrement de cette troisième édition de la Skoda Cross Cup?

Je retiens qu'on a un nouveau vu beaucoup de monde au départ et que nous avons vécu des courses passionnantes. On également vu plus de filles au départ que les années précédentes, je m'en réjouis. Je vois aussi que la presse joue les jeux et médiatise cette épreuve. On retrouve au départ des coureurs étrangers mais l’ambition pour l’avenir, c'est d’être encore plus présent dans la Grand-Région. On voit déjà que certains des meilleurs coureurs de Lorraine ou de Wallonie, comme Enzo Chopinaux ou Loïc Hennaux, font le déplacement jusqu’au Luxembourg. On a des idées pour devenir encore plus attractif à l’avenir et on en discutera avec les organisateurs des courses dans les semaines à venir.



Y-a-t-il un coureur qui vous agréablement surpris cette saison?

Je suis toujours heureux de voir que des juniors qui montent dans la catégorie Espoirs arrivent à signer de bon résultats, c'est le cas de Nicolas Kess. Felix Schreiber s’en est également très bien sorti malgré le fait qu’il passe son bac et qu’il a connu quelques pépins physiques. Mathieu Kockelmann a également été très bon pour sa première année chez les débutants. D’autres débutants ont aussi été très bons, je pense à Noé Ury et Alexandre Kess notamment. Chez les dames, il y a Elise Maes qu'on attendais pas à ce niveau et Laetitia Maus qui fortement progressé depuis l’an dernier. A l'avenir, je suis persuadé qu'elle jouera sans doute un rôle sur la scène nationale, on peut même envisager une participation aux Championnats du monde l’an prochain.

En parlant de Championnat du monde, y a-t-il eu des décisions difficile à prendre pour établir la sélection pour Bogense?

Ce n’est jamais simple de prendre des décisions, d’exclure des gens qu’on apprécie humainement. J’ai pris en compte les performance et les résultats de tous les coureurs et j’ai comparés avec les critères de sélections qu’on impose. Après, on peut être déçu de ne pas voir plus de juniors mais on ne peut pas avoir la même qualité d’effectif chaque année. Je pense que dès l’an prochain, on verra plus de juniors au meilleurs niveau.



Quels seront les objectifs de l'équipe nationale sur ces Mondiaux?

Dans la catégorie des juniors, on peut espérer un bon résultats avec Loïc Bettendorff, après cela dépendra aussi du circuit, si il sera boueux ou gelé. Christine Majerus peut jouer un rôle important dans la course dames, on sait qu’elle sera prête le jour J. Chez les élites, on ne leur met pas de pression et on espère qu’ils pourront faire les meilleurs résultats possibles. Si on a droit à un parcours technique et gelé, Vincent (Dias dos Santos) et Scott (Thiltges) peuvent signer une belle performance. Chez les Espoirs, Nicolas (Kess) et Felix (Keiser) peuvent tirer leur épingle du jeu, on aura une petite idée de leur niveau ce dimanche à l'occasion de la dernière manche de la Coupe du monde à Hoogerheide.