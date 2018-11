Misch Leyder (19 ans) a signé sa première victoire en cyclo-cross chez les élites lors du rendez-vous de Kayl et il a fini premier Luxembourgeois lors de l'épreuve internationale de Contern avant de s'aligner dimanche au départ de la course U23 des Championnats d’Europe dans les labourés à 's-Hertogenbosch.

Sport 2 min.

Misch Leyder: «J'aimerais suivre les traces de Pit»

Le jeune Diekirchois veut briller sur la route en 2019

Misch Leyder (19 ans) a signé sa première victoire en cyclo-cross chez les élites lors du rendez-vous de Kayl et il a fini premier Luxembourgeois lors de l'épreuve internationale de Contern avant de s'aligner dimanche au départ de la course U23 des Championnats d’Europe dans les labourés à 's-Hertogenbosch.



Interview: Hugo Barthélemy

Misch, vous venez d'être sélectionné pour l'Euro Espoirs, quels seront vos objectifs sur le parcours de Rosmalen?



Je ne me fixe pas d'objectif précis. Je voulais avant tout être sélectionné pour cet événement. Je sais que le niveau sera nettement supérieur à celui du Luxembourg, ce sera une bonne occasion de me situer par rapport à la concurrence internationale.

Comment analysez-vous votre début de saison?



Sur le premier rendez-vous à Bouch, je n'avais pas eu la bonne préparation et je ne pouvais pas rivaliser avec les meilleurs. Le week-end d'après à Mersch, j'étais en bonne forme mais j'ai malheureusement chuté en début de course et je n'ai pas pu me battre pour la victoire. Enfin à Kayl, j'ai pu courir au meilleur niveau et signer ma première victoire. A Contern aussi, les sensations étaient bonnes.



Comment allez-vous articuler la suite de votre saison de cyclo-cross?



Le Championnat d'Europe devrait être mon dernier cross, après je compte faire une pause d'environ un mois où je vais couper complètement et laisser le vélo au garage. Après, la préparation pour la saison route va débuter.



Comment va se passer cette préparation pour la route? Vous entraînez-vous souvent avec vos deux frères?



On s'entraîne souvent ensemble avec Pit ou Jang. Sur le cyclo-cross, Pit ne me suit pas mais régulièrement on se retrouve pour des séances sur la route. Pit m'inspire beaucoup et j'aimerais suivre ses traces et atteindre son niveau.

Quelles sont vos attentes pour la saison prochaine?



J'aimerais savoir si je peux me mettre en évidence sur les courses à étapes ou les épreuves d'un jour. Je pourrai ainsi me spécialiser dans l'optique d'un certain format de course. J’aimerais aussi pouvoir participer aux manches de Coupe des nations avec l’équipe nationale.

L'an passé, vous avez réussi votre bac, allez-vous continuer vos études en parallèle de votre carrière de cycliste?



Oui, je vais continuer mes études à LUNEX, l'université du Sport à Differdange. L'école me permet de concilier étude et sport et je pourrai ainsi faire une saison complète tout en étudiant.