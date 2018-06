Un premier tour pour se mettre en jambes, un second un peu plus disputé et un quart de finale qui se profile encore plus corsé. Mandy Minella (WTA 334) y va crescendo au tournoi ITF de Essen (25.000 dollars) où Dasha Ivanova s'est réveillée un peu tard.

Minella y va crescendo à Essen

Christophe NADIN Place à la Turque Basak Eraydin en quart de finale.

La Chilienne Barbara Gatica, 546e mondiale, avait explosé en plein vol au premier tour (0-6, 2-6). L'Américaine Dasha Ivanova, lucky loser et 674e mondiale, a elle pris conscience un peu tard qu'elle pouvait retarder l'échéance. Conséquence, un premier set éclair comme la veille (6-0) et un second équilibré que la joueuse eschoise conclut à 7-5 après 1h20' de match.



C'est maintenant que la tête de série n°8 du tournoi allemand sur terre battue va devoir serrer le jeu face à la Turque Basak Eraydin, 256e mondiale et tête de série n°4 dans la Ruhr.

Ce sera le premier affrontement entre les deux joueuses.