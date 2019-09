En s'imposant ce week-end au côté de la Suissesse Xenia Knoll à Montreux (ITF, 60.000 dollars), Mandy Minella (33 ans) a confirmé son talent de joueuse de double. Elle en est aujourd'hui à quatorze titres dans cette discipline spécifique.

Minella voit quatorze fois double

Jean-François COLIN

Quatorze titres en quinze ans, soit pratiquement la moyenne parfaite d'un chaque année. Depuis la première victoire de la teenager eschoise en 2004 à Naples au côté de... Kim Clijsters, Mandy Minella a largement démontré ses aptitudes de joueuse de double.

Quatorze victoires qui ont été conquises avec treize partenaires différentes - seule la Hongroise Timea Babos l'a accompagnée dans ses succès à Bogota et Marrakech en 2013.

Ce palmarès se décompose en cinq succès sur le circuit WTA (Bogota 2013, Marrakech 2013, Limoges 2015 et 2016, et Bol 2019) et neuf titres ITF.