Minella sort la tête haute à Stuttgart

Jean-François COLIN Logiquement battue en deux sets - 2-6, 4-6 - par la Suissesse Belinda Bencic, vingtième joueuse mondiale, Mandy Minella (33 ans, WTA 108) est éliminée au premier tour du tournoi WTA Premier de Stuttgart, après un brillant parcours en qualifications.

Après avoir signé un joli triplé victorieux samedi, dimanche et lundi en qualifications, Mandy Minella (33 ans, WTA 108) s'attaquait à une montagne suisse, ce mercredi au premier tour du tableau final à Stuttgart (WTA Premier, 886.077 dollars): la jeune (22 ans) Belinda Bencic, victorieuse cette année à Dubaï, demi-finaliste à Hobart et à Indian Wells, et récente quart-de-finaliste à Charleston occupe rien moins que le vingtième rang mondial!

Jamais encore cette saison la droitière du Tennis Spora n'avait affronté une adversaire d'une telle qualité et de pareil niveau. D'entrée, sur la terre battue du Centre Court dans le Bade-Wurtemberg, la Suissesse ravit le service de Minella. Et voilà déjà la maman de la petite Emma Lina obligée de se lancer dans une course-poursuite.



La Luxembourgeoise ne transformera, hélas, pas ses deux seules opportunités de contre-break, lors des quatrième et sixième jeux, et au contraire, Bencic, dominatrice, force le second break de la première manche pour mener 5-2, et conclure dans la foulée le set initial 6-2 en 34 minutes.



Minella fait jeu égal avec son adversaire en début de seconde manche, avant de craquer au cinquième jeu: 2-3 et nouveau break, le troisième de la partie, en faveur de Bencic. Mais l'Eschoise est incontestablement mieux dans le match, plus à l'aise, et ce qu'elle n'était jamais parvenue à réaliser lors du premier set, elle le fait au sixième jeu: break et égalisation immédiate à trois partout.



Mais, du haut de ses 22 ans, la Suissesse possède suffisamment d'expérience - et de talent - pour serrer la vis au bon moment et effectuer le bond ultime vers la victoire et la qualification pour le deuxième tour, 6-2, 6-4 en 1h15'.



Quant à la n°1 luxembourgeoise, elle disputera la semaine prochaine le tournoi WTA International de Prague (WTA, 250.000 dollars), toujours sur terre battue.