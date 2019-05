La route de Mandy Minella (33 ans, WTA 99) s'est arrêtée ce vendredi au stade des quarts de finale au tournoi ITF W60 de La Bisbal D'Emporda, en Catalogne. Bien que tête de série n°1, la Luxembourgeoise a subi la loi (3-6, 4-6) de l'Espagnole Paula Badosa Gibert (WTA 135).

Minella s'arrête en quart à La Bisbal D'Emporda

Jean-François COLIN La route de Mandy Minella (33 ans, WTA 99) s'est arrêtée ce vendredi au stade des quarts de finale au tournoi ITF W60 de La Bisbal D'Emporda, en Catalogne. Bien que tête de série n°1, la Luxembourgeoise a subi la loi (3-6, 4-6) de l'Espagnole Paula Badosa Gibert (WTA 135).

Entre les têtes de série n°1 et n°6 du tableau, le début de partie est équilibré... et alterne breaks et contre-breaks. A deux jeux partout, Badosa Gibert prend toutefois résolument le large (5-2). Deux jeux plus loin, la Catalane de 21 ans, née à... New York, s'empare de la première manche, 6-3 en 44 minutes.

Avec une manche d'avance plus un break immédiat dans le second set (2-0), Paula Badosa Gibert est bien partie, sauf que... la n°1 luxembourgeoise ne l'entend pas de cette oreille et égalise promptement à deux jeux partout.

Mais la droitière du Tennis Spora fait décidément de la corde raide dans cette partie, et un nouveau break plus tard en faveur de son adversaire, elle se retrouve menée 2-4.



Minella sauve... cinq balles de match, puis s'incline



Cette fois, et malgré deux balles de match écartées à 3-5 et trois autres à 4-5 (!), elle ne recollera plus, et l'Espagnole, 135e mondiale, qui s'était inclinée (4-6, 0-6) en 2014 à Woking (GBR) lors de son premier affrontement avec Minella, prend sa revanche en 1h26' sur la marque de 6-3, 6-4.



Assurée d'intégrer le tableau final de Roland Garros (26 mai - 9 juin), Mandy Minella devrait parfaire sa condition sur terre battue la semaine prochaine au tournoi WTA International de Nuremberg (250.000 dollars), en Allemagne.