Après la perte (3-6) du premier set, ce vendredi en demi-finale du tournoi ITF (25.000 dollars) d'Essen face à la jeune (19 ans) Allemande Lena Rueffer (WTA 447), la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 334) a remporté les deux suivants (6-3, 6-3) et forcé ainsi les portes de la finale. Sa deuxième cette année.

Minella s'arrache et force une deuxième finale en 2018

La n°1 luxembourgeoise entre très mal dans la partie, et se retrouve rapidement menée 0-3 par la teenager allemande. Mais c'est bien une première manche en trois temps à laquelle on assiste sur le court n°1 à Essen, puisque Minella recolle à trois partout, avant d'à nouveau perdre trois jeux de suite, ainsi que, forcément, le premier set 3-6 en 35 minutes.

Effet miroir... inversé dans le deuxième set, puisque cette fois, c'est l'Eschoise qui s'échappe à 3-0, avant de mener 5-1. Un léger relâchement autorise ensuite le retour de Rueffer à 5-3, mais l'épouse de Tim Sommer fait parler toute son expérience pour conclure ensuite sur son service, 6-3 en 48 minutes.



Face à une adversaire qu'elle avait facilement dominée en deux manches (6-1, 6-3) en huitième de finale en février dernier à Altenkirchen, voilà Mandy Minella emmenée dans un troisième set décisif pour valider son billet pour la finale. Le jeu d'ouverture de la belle est important: long et disputé, il permet à la sociétaire du Tennis Spora de faire le break et de pouvoir rapidement mener 2-0.



Le coeur et les jambes n'y sont plus chez la jeune Rueffer, qui cède une seconde fois sa mise en jeu (3-0) et se retrouve menée 1-5, balle de match en faveur de Minella. Mais la Berlinoise fait de la résistance et ne s'incline que sur la... sixième balle de match, 3-6 au bout de 2h12' de match tout de même.



De retour sur les courts en février après avoir accouché de la petite Emma Lina le 30 octobre 2017, la n°1 luxembourgeoise disputera ce samedi sa seconde finale de l'année sur le circuit ITF, après avoir joué et gagné le dimanche de Pâques l'apothéose à Santa Margherita di Pula (Italie, 25.000 dollars)



En finale ce samedi à Essen, l'adversaire de Mandy Minella, tête de série n°8, sera la Néerlandaise Cindy Burger (25 ans, WTA 308), une joueuse que la Grand-Ducale avait déjà battue (6-3, 6-1) à... Essen en 2014, avant que la Batave ne prenne sa revanche en 2016 à Bastad (Suède), 6-2, 6-2.