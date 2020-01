La n°1 Luxembourgeoise a franchi ce jeudi le cap du 1er tour des qualifications de l'Open d'Australie à Melbourne en écartant la Française Jessika Ponchet en deux sets.

Minella poursuit l'aventure à Melbourne

Eddy RENAULD

Un premier set rondement mené 6-2 en à peine 29 minutes, un second plus accroché 7-5 en un peu moins d'une heure (56 minutes), Mandy Minella (WTA 140), tête de série n°29 du tableau des qualifications, a fait parler son expérience et son classement pour valider son ticket pour le 2e tour en imposant sa loi à Jessika Ponchet (WTA 187).

Dernières balles de match pour Mandy Minella A 34 ans, la n°1 du tennis luxembourgeois se prépare à débuter en Australie son ultime saison en tant que professionnelle. Et si elle entend se donner à fond, la maman de la petite Emma Lina (26 mois) concède toutefois que les résultats ne constitueront pas une obsession absolue en 2020.

Au prochain tour, l'Eschoise, qui a annoncé que 2020 serait sa dernière année sur le circuit professionnel, affrontera la Suédoise Johanna Larsson (WTA 213) qui a facilement battu la Polonaise Urszula Radwanska 6-3, 6-1.

Pour rappel, la fumée des incendies combinée à l'arrivée de la pluie avaient obligé les organisateurs du tournoi à suspendre les rencontres de mercredi.