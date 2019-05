Mandy Minella (33 ans, WTA 100) s'est fait éliminer dès le premier tour des qualifications du tournoi WTA Premier de Madrid, subissant la loi ce vendredi de l'Estonienne Kaia Kanepi (33 ans, WTA 79), qui a émergé en trois sets, 6-4, 3-6, 6-2.

Minella plie face à Kanepi à Madrid

Ce qu'elle avait brillamment réussi à faire à Stuttgart, Mandy Minella (33 ans, WTA 100) n'est pas parvenue à le rééditer à Madrid: s'extraire de la jungle des qualifications d'un relevé tournoi WTA Premier.



Après Prague, Minella avait hésité entre prendre part aux qualifications du très coté tournoi WTA Premier de Madrid, ou s'aligner sur le tournoi ITF de Cagnes-sur-Mer, doté de 80.000 dollars, où elle pouvait jouir d'un statut privilégié de tête de série.



La n°1 grand-ducale a finalement opté pour les spotlights de la Caja magica de Madrid, où elle signait son entrée en matière ce vendredi face à la tête de série n°16 du tableau des qualifications, la solide Estonienne Kaia Kanepi (33 ans, WTA 79).

De la même génération, les deux joueuses s'étaient déjà affrontées à deux reprises par le passé (Marrakech 2013 et Biarritz 2014), et chacune s'était imposée une fois. Sur la terre battue madrilène, Minella prend les devants en breakant la Balte au quatrième jeu (3-1). L'Eschoise va même jusqu'à mener 4-1 avec... trois balles de 5-1, mais c'est au contraire Kanepi qui parvient à recoller à quatre partout et à enchaîner pour régler le premier set 6-4 en 37 minutes.

Ce n'est qu'au deuxième jeu de la seconde manche que la Luxembourgeoise parvient enfin à juguler cette hémorragie de six jeux d'affilée en faveur de Kanepi (1-1). La suite est une succession de breaks et de contre-breaks qui... finira par sourire à la droitière du Tennis Spora: Minella égalise à un set partout, 6-3 après 1h09' de match.



C'est la tête de série n°16 qui fait la course en tête dans la belle (2-0, 4-2) et qui s'impose en 1h41' sur le score de 6-4, 3-6, 6-2.