Mandy Minella (33 ans, WTA 98) s'est fait sortir en trois sets 6-2, 2-6, 1-6 par la Tunisienne Ons Jabeur (24 ans, WTA 62) dans le tableau final du tournoi WTA Premier sur gazon d'Eastbourne, où elle avait été repêchée en tant que «lucky loser».

Minella plie contre Jabeur à Eastbourne

Repêchée comme «lucky loser» après son abandon en qualifications contre l'Américaine Jessica Pegula, Mandy Minella (33 ans, WTA 98) recevait une nouvelle chance de peaufiner sa condition sur gazon à quelques jours du début de Wimbledon (1er - 14 juillet) avec une opposition ce mardi au 1er tour du tableau final d'Eastbourne (GBR, WTA Premier, 998.712 dollars) face à la Tunisienne Ons Jabeur (24 ans, WTA 62).

Face à une adversaire qu'elle avait dominée (7-5, 6-1) en début de saison en Fed Cup à Esch-Lallange, la n°1 luxembourgeoise entre parfaitement dans le match, avec un break d'entrée de jeu (1-0), puis un autre au cinquième jeu (4-1). Le trou est fait et l'Eschoise enfonce définitivement le clou de la première manche à 6-2, en 24 minutes.

Changement de décor en début de second set, lorsque la joueuse africaine se détache pour mener 3-0. Jabeur fait la course en tête, confirme son break d'avance et égalise logiquement à une manche partout, 6-2, 2-6 après 48 minutes de jeu.

La Tunisienne fait le trou au quatrième jeu de la belle (3-1). Irrésistible, Jabeur s'envole alors vers la victoire et la qualification pour les huitièmes de finale: 2-6, 6-2, 6-1 en 1h17'.



Cette fois définitivement éliminée à Eastbourne, Mandy Minella peut désormais prendre la route de Londres, où le tirage au sort du tableau de Wimbledon est programmé ce vendredi à 11 heures (heure luxembourgeoise).